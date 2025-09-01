Varese News

Cunardo si prepara a festeggiare. Tutto pronto per la festa del fungo

Nel menù tanti piatti a base di funghi porcini freschi: polenta, risotto, tagliatelle, lasagne, frittate ai funghi e molto altro ancora

Festa del fungo di Cunardo
Sagre, Fiere e Feste

12 Settembre 2025 - 14 Settembre 2025

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, presso la Baita del Fondista di Cunardo, è in programma la ventiduesima edizione della

Festa del fungo

la tradizionale sagra Cunardese, organizzata dal Gruppo Folkloristico “I Tencitt”, contrassegnando la fine della stagione estiva.

Nel menù tanti piatti a base di funghi porcini: polenta, brasato, risotto, tagliatelle, lasagne, frittelle ai funghi e molto altro ancora. La cucina aprirà venerdì e sabato dalle ore 19:00 e domenica dalle ore 12:00 per il pranzo e dalle ore 19:00 per la cena, affiancata da un ben fornito servizio bar e da uno stand di dolci con molteplici golose prelibatezze, tra cui torte di ogni varietà e frittelle. Sarà disponibile anche il servizio d’asporto per tutti i piatti nel menù.

Grazie all’ampio capannone coperto la manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica ed è inoltre a disposizione un servizio bus navetta gratuito dal parcheggio del supermercato Tigros (via Varesina, 16) e dal parcheggio presso il campo sportivo di via Rossini, fino al luogo della manifestazione.
Disponibilità alle casse di pagamenti tramite POS e contanti.

Festa del fungo di Cunardo

Alla Festa del Fungo, oltre a gustosi piatti, ci saranno molte sorprese e tanto divertimento! In programma intrattenimento per tutti e tombolata con numerosi premi a tema.

Per maggiori informazioni consultate il sito internet dell’associazione o la pagina Facebook iTencitt. Potete inoltre contattare il gruppo via mail all’indirizzo gruppotencitt@libero.it o al numero +393332586057.

1 Settembre 2025
di

