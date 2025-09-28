Da Malnate ad Amici 25: Riccardo Stimolo incanta la giuria e si prende la scena
Il 19enne malnatese ha commosso tutti, compreso Rudy Zerbi, con una interpretazione intensa di "Ci vorrebbe il mare" di Marco Masini
Il Varesotto ha un nuovo talento che fa sognare il grande pubblico. È Riccardo Stimolo, giovane cantante di Malnate, che ha fatto un ingresso spettacolare nella scuola di Amici 25, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.
Già durante la prima puntata di formazione della nuova classe, andata in onda domenica 28 settembre 2025, Riccardo si è distinto in modo clamoroso, guadagnandosi non solo un banco, ma anche una standing ovation e l’entusiasmo incontenibile del pubblico e dei professori.
L’emozione di “Ci vorrebbe il mare”
Per la sua audizione, il diciannovenne ha scelto un brano impegnativo e carico di emotività: “Ci vorrebbe il mare” di Marco Masini. La sua interpretazione, intensa e sentita, ha colpito dritto al cuore. Tanta è stata l’emozione trasmessa che la conduttrice Maria De Filippi gli ha chiesto un bis immediato, un evento non frequentissimo durante le selezioni iniziali.
L’esibizione ha commosso persino il “temibile” professore di canto Rudy Zerbi, noto per la sua severità, che ha accolto Riccardo nella sua squadra. Un segnale forte che il ragazzo di Malnate ha le carte in regola per diventare uno dei protagonisti di questa edizione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.