Varese News

Life

Da Malnate ad Amici 25: Riccardo Stimolo incanta la giuria e si prende la scena

Il 19enne malnatese ha commosso tutti, compreso Rudy Zerbi, con una interpretazione intensa di "Ci vorrebbe il mare" di Marco Masini

riccardo stimolo amici 2025

Il Varesotto ha un nuovo talento che fa sognare il grande pubblico. È Riccardo Stimolo, giovane cantante di Malnate, che ha fatto un ingresso spettacolare nella scuola di Amici 25, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Già durante la prima puntata di formazione della nuova classe, andata in onda domenica 28 settembre 2025, Riccardo si è distinto in modo clamoroso, guadagnandosi non solo un banco, ma anche una standing ovation e l’entusiasmo incontenibile del pubblico e dei professori.

L’emozione di “Ci vorrebbe il mare”

Per la sua audizione, il diciannovenne ha scelto un brano impegnativo e carico di emotività: “Ci vorrebbe il mare” di Marco Masini. La sua interpretazione, intensa e sentita, ha colpito dritto al cuore. Tanta è stata l’emozione trasmessa che la conduttrice Maria De Filippi gli ha chiesto un bis immediato, un evento non frequentissimo durante le selezioni iniziali.

L’esibizione ha commosso persino il “temibile” professore di canto Rudy Zerbi, noto per la sua severità, che ha accolto Riccardo nella sua squadra. Un segnale forte che il ragazzo di Malnate ha le carte in regola per diventare uno dei protagonisti di questa edizione.

Riccardo – Ci vorrebbe il mare – 28 settembre

riccardo stimolo amici 2025

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.