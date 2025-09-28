Da Malnate ad Amici 25: Riccardo Stimolo incanta la giuria e si prende la scena

Il Varesotto ha un nuovo talento che fa sognare il grande pubblico. È Riccardo Stimolo, giovane cantante di Malnate, che ha fatto un ingresso spettacolare nella scuola di Amici 25, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Già durante la prima puntata di formazione della nuova classe, andata in onda domenica 28 settembre 2025, Riccardo si è distinto in modo clamoroso, guadagnandosi non solo un banco, ma anche una standing ovation e l’entusiasmo incontenibile del pubblico e dei professori.

L’emozione di “Ci vorrebbe il mare”

Per la sua audizione, il diciannovenne ha scelto un brano impegnativo e carico di emotività: “Ci vorrebbe il mare” di Marco Masini. La sua interpretazione, intensa e sentita, ha colpito dritto al cuore. Tanta è stata l’emozione trasmessa che la conduttrice Maria De Filippi gli ha chiesto un bis immediato, un evento non frequentissimo durante le selezioni iniziali.

L’esibizione ha commosso persino il “temibile” professore di canto Rudy Zerbi, noto per la sua severità, che ha accolto Riccardo nella sua squadra. Un segnale forte che il ragazzo di Malnate ha le carte in regola per diventare uno dei protagonisti di questa edizione.