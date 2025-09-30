Varese News

Dalla musica all’Afghanistan, dalla Valcuvia a Kabul. Le dirette del mercoledì di Radio Materia

Alle 16,30 avremo ospite Andrew Jolliffe dell'associazione che organizza Musicuvia mentre alle 18 sarà in studio Walimohammad Atai, scrittore afghano che racconta la sua terra e la sofferenza di un popolo

Generico 29 Sep 2025

Dalla musica all’Afghanistan, dalla Valcuvia a Kabul. Il mercoledì in diretta di Radio Materia è un viaggio di migliaia di km fatto dalla musica e dalle persone. Alle 16,30 avremo Andrew Jolliffe, fondatore e animatore di Musicuvia, mentre alle 18 sarà con noi Whalimohammad Atai, scrittore e mediatore culturale. Due storie che vengono dall’estero ma che in Italia hanno trovato la loro seconda casa.

Soci All Time (ore 16,30)

La trasmissione che racconta ogni giorno un’associazione sarà dedicata alla musica che scorre in Valcuvia. Andrew ci racconterà del piccolo miracolo di Musicuvia. Nel programma di MusiCuvia c’è infatti spazio per la musica pop e quella d’élite, alternando il jazz alla classica, il rock, cori di bambini a ensemble di fiati, lo strumento solista al gruppo folk, permettendo a musicisti non solo valcuviani, ma provenienti da tutto il mondo, di contribuire con le loro esperienze ad arricchire il panorama musicale della Valcuvia.

Chi l’avrebbe mai detto (ore 18,00)

Nell’appuntamento che racconta le storie delle persone che vengono a trovarci a Materia parleremo con Whalimohammad Atai, scrittore della sua terra, l’Afghanistan, cittadino italiano dallo scorso anno e mediatore culturale. Con lui parleremo della sua difficile infanzia tra i Talebani che lo volevano martire, del viaggio incredibile che lo ha portato a Busto Arsizio e del suo Paese oggi dopo l’abbandono dell’occidente.

Pubblicato il 30 Settembre 2025
