Daspo e sanzioni a Sesto Calende dopo la rissa in viale Italia: cinque giovani segnalati

Dopo l’episodio di disordine avvenuto lo scorso venerdì 19 settembre in Viale Italia, il Comune interviene con una serie di provvedimenti che mirano a ristabilire l’ordine e a prevenire nuovi episodi. La Polizia Locale, in collaborazione con i Carabinieri, ha identificato i responsabili e avviato le prime misure concrete, previste dal nuovo Regolamento di Polizia Locale.

Già nell’immediatezza dei fatti, il sindaco aveva ribadito la linea dell’amministrazione: «La ferma volontà nell’applicare le norme che prevedono l’allontanamento dei soggetti coinvolti, così da ristabilire pienamente l’ordine e la sicurezza». Si tratta di disposizioni approvate nei mesi scorsi dal Consiglio comunale con l’aggiornamento del Regolamento di Polizia Locale.

Cinque richieste di Daspo e una denuncia

L’assessore alla Sicurezza, sulla base del rapporto redatto dalla comandante della Polizia Locale Monica Mastriani, ha illustrato nel dettaglio le misure assunte:

una denuncia all’autorità giudiziaria

cinque richieste di “Daspo Willy” al Questore, cioè il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali

tre ordini di allontanamento per 48 ore

due sanzioni per ubriachezza molesta

Misure rese possibili proprio grazie al nuovo regolamento, che consente alla Polizia Locale di intervenire con strumenti più efficaci nei confronti di comportamenti che minano la sicurezza urbana.

Il commento dell’amministrazione

«Questo risultato conferma l’attenzione e la professionalità con cui la Polizia Locale opera anche sul terreno della tutela dell’ordine», sottolinea l’amministrazione, ribadendo l’impegno nel garantire tranquillità e rispetto delle regole nei luoghi pubblici.