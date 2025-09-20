A Sesto Calende uomo ferito nella notte con cocci di bottiglia
Il fatto in viale Italia, lungo le sponde del Ticino. Ambulanza in azione, un 25enne straniero trasportato in ospedale. Indagano i carabinieri
Serata ad alta tensione a Sesto Calende dove non ancora suonate le 22.30 sul lungofiume un uomo è rimasto ferito al culmine di una lite. Il fatto è avvenuto per strada in viale Italia, appunto la via che costeggia il Ticino, pieno centro.
Dalle prime informazioni si tratterebbe di una ferita da arma da taglio, ma non un coltello, piuttosto un altro corpo tagliente come un collo di bottiglia o un coccio di vetro.
La persona ferita è un 25enne di origini straniere e per il momento non sarebbe ancora stato identificato l’aggressore.
Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Gallarate, Stazione di Sesto Calende.
Il ferito è finito in codice giallo in pronto soccorso all’ospedale di Angera trasportato da un’ambulanza della Croce rossa Italiana di Gallarate: non è in pericolo di vita.
