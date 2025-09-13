Derby infuocato a Busto Arsizio: la Pro Patria affronta il Novara per dare una svolta

Dopo due trasferte consecutive, la Pro Patria torna a giocare davanti al suo pubblico. Domenica 14 settembre alle 17.30, i tigrotti scenderanno in campo al “Carlo Speroni” per disputare la partita, valida per la quarta giornata del Girone A di Serie C: di fronte c’è il Novara nel sentitissimo Derby del Ticino.

La squadra di mister Leandro Greco ha una buona occasione per dare una sterzata al proprio campionato, dopo aver raccolto un punto in tre giornate. Una vittoria domenica potrebbe rappresentare una svolta sia dal punto di vista dei risultati, sia per il morale della squadra e di tutto l’ambiente, visto il significato della partita. Per cercare di ottenere i tre punti, la formazione biancoblù dovrà disputare una partita molto attenta, soprattutto dal punto di vista difensivo, dato che in queste prime tre uscite il tallone di Achille della Pro Patria è stato proprio la retroguardia che ha concesso sette gol.

Pertanto sarà necessario limitare gli errori e le disattenzioni e provare a pungere in fase offensiva, con un Mastroianni molto ispirato in queste prime giornate, con 3 gol messi a segno: bottini che gli valgono la vetta momentanea della classifica marcatori, insieme a Mattia Minesso dell’Arzignano Valchiampo. Nella Pro Patria nelle ultime ore di mercato è arrivato Simone Andrea Ganz che potrebbe debuttare allo “Speroni”, proprio contro la sua ex squadra, visto che la scorsa stagione vestiva la casacca azzurra con cui ha segnato 2 gol in 21 apparizioni. Oltre all’attaccante, tra le fila della Pro Patria ci sono molti altri ex Novara come Alessandro Di Munno, il quale ha disputato ben 4 stagioni (2021-2025) in Piemonte con 98 presenze condite da 3 gol e 4 assist; Niccolò Bagatti con 15 presenze nel campionato 2023-2024, stesso periodo in cui ha militato Thomas Schirò con appena 9 partite disputate.

Il Novara è anch’esso alla ricerca della prima vittoria in campionato, perché in queste prime giornate ha pareggiato tutte e tre le partite con il medesimo punteggio, 1-1. La formazione piemontese è allenata da mister Andrea Zanchetta, che lo scorso anno sedeva sulla panchina della primavera dell’Inter. In quella squadra militava anche il nuovo portiere dei tigrotti, Matteo Zamarian, il quale lo scorso anno ha giocato 12 partite in campionato e 4 in Youth League. Nelle prime uscite, l’attacco del Novara si è dimostrato molto sul pezzo, con la coppia composta da Thomas Alberti, arrivato in estate dal Modena, e dall’ex Juventus Next Gen Cosimo Da Graca, parsa in grande sintonia. Il secondo ha già messo a referto due reti, realizzate all’esordio con l’Inter U23 e nella seconda con il Dolomiti Bellunesi, mentre il primo ha segnato il gol del pareggio nella gara contro il Trento.

Il Novara in estate ha messo a segno alcuni acquisti molto interessanti con l’obiettivo di compiere il salto di qualità, rispetto alla passata stagione chiusa fuori dalla zona playoff. Tra gli innesti più significativi, oltre al già citato Thomas Alberti, ci sono Eric Lanini, esterno offensivo ex Benevento e Reggiana, nonché profilo di spessore per la categoria; Davide Dell’Erba, mediano classe 2004 italo-tedesco proveniente dal Bayern II; I difensori Alessandro Citi e Andrea Valdesi presi da Juventus Next Gen e Giugliano e i portieri Elia Boseggia e Matteo Raffaelli da Hellas Verona e Ascoli.

Tra Pro Patria e Novara sono numerosi i precedenti e quello di domenica sarà il 96° incrocio di campionato tra le due compagini. Ad aggiudicarsi il maggior numero di partite è stata la formazione piemontese in leggero vantaggio con 33 vittorie, contro le 29 dei tigrotti, a queste vanno aggiunti anche 33 pareggi. Nella scorsa stagione l’ago della bilancia è andato a favore della squadra allora allenata da Giacomo Gattuso che si è imposta nella gara di ritorno al “Piola” per 2-1, dopo l’1-1 maturato all’andata a Busto Arsizio.

Il programma (4a giornata) – Arzignano – Giana Erminio, Ospitaletto – Pergolettese, Dolomiti Bellunesi – Alcione, Lumezzane – Triestina, Pro Vercelli – Virtus Verona, Renate – Union Brescia, Trento – Albinoleffe, Inter U23 – Lecco, PRO PATRIA – NOVARA, Cittadella – Vicenza.

La classifica: Vicenza, Lecco e Renate 7; Union Brescia, Arzignano, Pergolettese, Alcione e Pro Vercelli 6; Trento, Cittadella e Giana Erminio 4; Novara 3; Inter U23*, Dolomiti Bellunesi e Ospitaletto 2; Albinoleffe, PRO PATRIA e Virtus Verona* 1; Lumezzane 0; Triestina -5.