Pro Patria, resi noti orari e date delle partite di ottobre e novembre
La Lega di Serie C ha ufficializzato il cammino dei Tigrotti e dei loro avversari sino all'inizio di dicembre. Con il Brescia si gioca alle 20,30
La Lega Pro ha reso noti gli orari e i giorni delle partite, che vanno dall’ottava alla sedicesima giornata, in programma tra ottobre e novembre. La Pro Patria nel mese di ottobre giocherà sempre di domenica contro Trento, Union Brescia, Virtus Verona e Ospitaletto.
Diverso è il calendario di novembre, che vede i tigrotti impegnati alla domenica solo nella trasferta di Lecco, mentre scenderanno in campo di lunedì con l’Alcione, di sabato con il Lumezzane e di venerdì con Pergolettese e Triestina.
IL CALENDARIO COMPLETO
PRO PATRIA-Trento | 8^ giornata (Domenica 5 Ottobre – 14.30)
PRO PATRIA-Union Brescia | 9^ giornata (Domenica 12 Ottobre – 20.30)
Virtus Verona-PRO PATRIA | 10^ giornata (Domenica 19 Ottobre – 17.30)
PRO PATRIA-Ospitaletto| 11^ giornata (Domenica 26 Ottobre – 17.30)
Alcione-PRO PATRIA | 12^ giornata (Lunedì 3 Novembre – 20.30)
PRO PATRIA-Lumezzane | 13^ giornata (Sabato 8 Novembre – 17.30)
Lecco-PRO PATRIA | 14^ giornata (Domenica 16 Novembre – 17.30)
PRO PATRIA-Pergolettese | 15^ giornata (Venerdì 21 Novembre – 20.30)
Triestina-PRO PATRIA | 16^ giornata (Venerdì 28 Novembre – 20.30)
