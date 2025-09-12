Pro Patria, resi noti orari e date delle partite di ottobre e novembre

La Lega Pro ha reso noti gli orari e i giorni delle partite, che vanno dall’ottava alla sedicesima giornata, in programma tra ottobre e novembre. La Pro Patria nel mese di ottobre giocherà sempre di domenica contro Trento, Union Brescia, Virtus Verona e Ospitaletto.

Diverso è il calendario di novembre, che vede i tigrotti impegnati alla domenica solo nella trasferta di Lecco, mentre scenderanno in campo di lunedì con l’Alcione, di sabato con il Lumezzane e di venerdì con Pergolettese e Triestina.

IL CALENDARIO COMPLETO

PRO PATRIA-Trento | 8^ giornata (Domenica 5 Ottobre – 14.30)

PRO PATRIA-Union Brescia | 9^ giornata (Domenica 12 Ottobre – 20.30)

Virtus Verona-PRO PATRIA | 10^ giornata (Domenica 19 Ottobre – 17.30)

PRO PATRIA-Ospitaletto| 11^ giornata (Domenica 26 Ottobre – 17.30)

Alcione-PRO PATRIA | 12^ giornata (Lunedì 3 Novembre – 20.30)

PRO PATRIA-Lumezzane | 13^ giornata (Sabato 8 Novembre – 17.30)

Lecco-PRO PATRIA | 14^ giornata (Domenica 16 Novembre – 17.30)

PRO PATRIA-Pergolettese | 15^ giornata (Venerdì 21 Novembre – 20.30)

Triestina-PRO PATRIA | 16^ giornata (Venerdì 28 Novembre – 20.30)