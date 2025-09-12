Varese News

Sport

Pro Patria, resi noti orari e date delle partite di ottobre e novembre

La Lega di Serie C ha ufficializzato il cammino dei Tigrotti e dei loro avversari sino all'inizio di dicembre. Con il Brescia si gioca alle 20,30

Pro Patria – Alcione Milano 1 – 1 (2-5 d.c.r.)

La Lega Pro ha reso noti gli orari e i giorni delle partite, che vanno dall’ottava alla sedicesima giornata, in programma tra ottobre e novembre. La Pro Patria nel mese di ottobre giocherà sempre di domenica contro Trento, Union Brescia, Virtus Verona e Ospitaletto.

Diverso è il calendario di novembre, che vede i tigrotti impegnati alla domenica solo nella trasferta di Lecco, mentre scenderanno in campo di lunedì con l’Alcione, di sabato con il Lumezzane e di venerdì con Pergolettese e Triestina.

IL CALENDARIO COMPLETO

PRO PATRIA-Trento | 8^ giornata (Domenica 5 Ottobre – 14.30)
PRO PATRIA-Union Brescia | 9^ giornata (Domenica 12 Ottobre – 20.30)
Virtus Verona-PRO PATRIA | 10^ giornata (Domenica 19 Ottobre – 17.30)
PRO PATRIA-Ospitaletto| 11^ giornata (Domenica 26 Ottobre – 17.30)
Alcione-PRO PATRIA | 12^ giornata (Lunedì 3 Novembre – 20.30)
PRO PATRIA-Lumezzane | 13^ giornata (Sabato 8 Novembre – 17.30)
Lecco-PRO PATRIA | 14^ giornata (Domenica 16 Novembre – 17.30)
PRO PATRIA-Pergolettese | 15^ giornata (Venerdì 21 Novembre – 20.30)
Triestina-PRO PATRIA | 16^ giornata (Venerdì 28 Novembre – 20.30)

Pro Patria – Novara, la partita in diretta

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.