Disturbi della nutrizione, convegno scientifico a Varese

Un appuntamento dedicato alla diagnosi precoce e alla continuità delle cure. In città esperti di rilievo nazionale e internazionale, con sessioni dedicate alla ricerca scientifica, alle esperienze cliniche e ai percorsi terapeutici innovativi

ASST Sette Laghi conferma il proprio impegno nella lotta ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), promuovendo un importante convegno scientifico che si terrà il 17 settembre 2025 all’Università degli Studi dell’Insubria, nell’Aula Magna Granero-Porati, a Varese.

Questi disturbi, che colpiscono oltre 3 milioni di persone in Italia e rappresentano una delle principali cause di disabilità secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno visto un incremento significativo dopo la pandemia, soprattutto tra i giovanissimi. L’evento si propone di approfondire i temi dell’intercettazione precoce, della diagnosi e del trattamento specialistico, con particolare attenzione alla transizione dall’età adolescenziale a quella adulta.

Il convegno riunirà esperti di rilievo nazionale e internazionale, con sessioni dedicate alla ricerca scientifica, alle esperienze cliniche e ai percorsi terapeutici innovativi, coinvolgendo medici, psicologi, dietisti e altri professionisti sanitari.
Parallelamente, ASST Sette Laghi rinnova e rilancia i due Ambulatori dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, attivi presso la Casa di Comunità di Varese e la Casa di Comunità di Laveno Mombello. Questi servizi offrono un approccio multidisciplinare integrato, che coinvolge psichiatri, psicologi, psicoterapeuti e dietisti, per garantire un trattamento completo e personalizzato, dalla prima visita fino al percorso terapeutico.
La prevenzione, la tempestività nella diagnosi e la continuità delle cure rappresentano fattori fondamentali per migliorare la prognosi e la qualità della vita dei pazienti. ASST Sette Laghi invita quindi professionisti, associazioni e cittadini a partecipare al convegno, occasione preziosa di formazione e confronto.
Nella foto, l’équipe degli ambulatori DNA, guidata dalla Prof.ssa Camilla Callegari

Pubblicato il 12 Settembre 2025
