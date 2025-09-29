Dominio italiano ai Mondiali di Nuoto Paralimpico: gli atleti della Polha Varese protagonisti

Si sono concluse in trionfo le emozionanti sfide dei Campionati del Mondo di Nuoto Paralimpico 2025 a Singapore. L’Italia ha confermato il suo status di potenza mondiale conquistando per la quarta volta il titolo di Campione del Mondo nel medagliere generale.

Un contributo fondamentale a questo storico successo è arrivato dagli atleti della POLHA Varese, che hanno lasciato un segno indelebile in vasca. La società varesina, che oltre agli atleti ha visto partecipare anche il tecnico Micaela Biava e il fisioterapista Alberto Busato.

Per la società varesina, rappresentata da sei atleti, il bottino è stato di 16 medaglie e 14 record. I sei campioni che hanno onorato i colori azzurri e della loro società sono:

Alberto Amodeo: Ha conquistato una medaglia d’oro e due medaglie d’argento, stabilendo anche un record dei campionati e un record italiano.

Simone Barlaam: Protagonista assoluto con quattro medaglie d’oro e una di bronzo, oltre a un record europeo e due record dei campionati.

Alessia Berra: Ha contribuito con una medaglia di bronzo.

Federico Cristiani: Ha vinto due medaglie d’argento e stabilito due record italiani.

Gabriele Lorenzo: Ha fatto incetta di medaglie con due ori, un argento e un bronzo, a cui si aggiungono un record europeo, un record dei campionati e tre record italiani.

Arjola Trimi: Ha vinto una medaglia d’oro e una d’argento, stabilendo l’incredibile record mondiale e un record italiano.