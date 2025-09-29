Varese News

Sport

Dominio italiano ai Mondiali di Nuoto Paralimpico: gli atleti della Polha Varese protagonisti

Per la società varesina, rappresentata da sei atleti oltre a un tecnico e un fisioterapista, il bottino è stato di 16 medaglie e 14 record

polha campionati del mondo 2025

Si sono concluse in trionfo le emozionanti sfide dei Campionati del Mondo di Nuoto Paralimpico 2025 a Singapore. L’Italia ha confermato il suo status di potenza mondiale conquistando per la quarta volta il titolo di Campione del Mondo nel medagliere generale.

Un contributo fondamentale a questo storico successo è arrivato dagli atleti della POLHA Varese, che hanno lasciato un segno indelebile in vasca. La società varesina, che oltre agli atleti ha visto partecipare anche il tecnico Micaela Biava e il fisioterapista Alberto Busato.

Per la società varesina, rappresentata da sei atleti, il bottino è stato di 16 medaglie e 14 record. I sei campioni che hanno onorato i colori azzurri e della loro società sono:

Alberto Amodeo: Ha conquistato una medaglia d’oro e due medaglie d’argento, stabilendo anche un record dei campionati e un record italiano.
Simone Barlaam: Protagonista assoluto con quattro medaglie d’oro e una di bronzo, oltre a un record europeo e due record dei campionati.
Alessia Berra: Ha contribuito con una medaglia di bronzo.
Federico Cristiani: Ha vinto due medaglie d’argento e stabilito due record italiani.
Gabriele Lorenzo: Ha fatto incetta di medaglie con due ori, un argento e un bronzo, a cui si aggiungono un record europeo, un record dei campionati e tre record italiani.
Arjola Trimi: Ha vinto una medaglia d’oro e una d’argento, stabilendo l’incredibile record mondiale e un record italiano.

di
Pubblicato il 29 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.