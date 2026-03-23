Robert Kangur tra la Varese di Serie A, quella delle “minors” e un assaggio di Eurolega

Durante la puntata di “Luci a Masnago” di giovedì 19 marzo (tra l’altro intitolata “Nel nome del padre”) lo spazio dedicato alla “storia della settimana” portata da Matteo Bettoni ha riguardato un cognome molto noto ai tifosi varesini: Kangur. Non si è parlato però di Kristjan – cinque stagioni nella Pallacanestro Varese – bensì di suo figlio Robert, che sta crescendo nelle giovanili biancorosse e nel frattempo ha disputato uno dei concentramenti della Next Gen di Eurolega. (foto: Ossola/Pall. Varese)

La vetrina dell’Eurolega



Robert, come detto, ha partecipato nei giorni scorsi alla Next Gen di Eurolega a Bologna, militando nelle fila del Team Adidas. Nonostante la giovanissima età, ha collezionato quattro presenze con una media di 5 punti a partita, mettendo in mostra sprazzi di un talento cristallino che va ben oltre le semplici statistiche.

Maturità e DNA

Classe 2009 (compirà 16 anni il prossimo 16 aprile), Robert sembra avere il basket scritto nel codice genetico, essendo figlio d’arte di un giocatore che, a livello tecnico, era molto completo. Di Kangur Jr. colpisce soprattutto la maturità: nonostante si trovi a giocare in Serie B Interregionale contro avversari molto più esperti e fisici (sta ripercorrendo la strada di altri giovani biancorossi poi arrivati in prima squadra come Librizzi, Zhao, Virginio e Assui), non teme il confronto e continua a mostrare ottime percentuali al tiro.

Il rapporto con i “grandi”

Il suo percorso di crescita passa costantemente dal confronto con il professionismo. Kangur è spesso aggregato agli allenamenti della prima squadra della Openjobmetis diretta da coach Ioannis Kastritis, è un ragazzo molto apprezzato dai compagni più anziani, con i quali cerca continuamente il dialogo per migliorare. Secondo il presidente di Pallacanestro Varese, Toto Bulgheroni (che lo aveva conosciuto quand’era bambino), Robert possiede una coordinazione mani-occhio fuori dal comune, dote che lo stesso presidente dichiara di aver visto in pochissimi atleti della sua età.

Il futuro in biancorosso

Il legame con l’ambiente è profondo e l’obiettivo della società è quello di blindarlo anche se le regole attuali e – in prospettiva – le sirene americane attraverso il NIL della NCAA (per il quale però bisogna attendere i 19 anni) rendono più complicata una permanenza a lungo termine a Masnago e dintorni: «Spero che non ce lo portino via», ha dichiarato Bulgheroni, sottolineando come il ragazzo stia percorrendo l’iter di quattro anni nel settore giovanile per ottenere lo status che gli consentirà di giocare da italiano in Serie A, traguardo che raggiungerà nel gennaio 2027.

Il sorriso di Kristjan

Qualche tempo fa, intercettammo Kristjan Kangur al Campus durante un allenamento della Openjobmetis. . «Sono contento per Robert – ci disse – deve lavorare tantissimo ma qui ha trovato l’ambiente giusto. Siamo contenti di avere scelto Varese per la sua crescita». Kristjan concluse la breve chiacchierata con un sorriso, pensando al figlio: una rarità per uno glaciale come lui.

DAL PARQUET – Di solito pubblichiamo “Storie a canestro” al venerdì, dopo la puntata di “Luci a Masnago”. Stavolta abbiamo fatto un’eccezione e quindi vi segnaliamo l’episodio – fresco fresco – del podcast “Dal Parquet” dedicato alla partita che la Openjobmetis ha disputato a Napoli. La trovate qui sotto.