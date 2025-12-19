Kastritis: “Trieste talentuosa e imprevedibile: la motivazione conterà più della tattica”

C’è anche un gradito ospite, Kristjan Kangur, ad assistere a uno degli ultimi allenamenti della Openjobmetis in vista del “ritorno a Masnago” dei biancorossi dopo due trasferte. Domenica 21, in serale, la squadra di Kastritis ospita “Varese2”, ovvero Trieste dove militano ben quattro ex in campo (Ross, Brown, Ruzzier, Moretti) e uno dietro alla scrivania (Arcieri).

Kangur è venuto a vedere il figlio Robert, prospetto mancino del 2009 sempre più interessante, che milita in biancorosso e tornerà in Estonia con il padre per una breve vacanza natalizia. «Sono contento per Robert: deve lavorare tantissimo ma qui ha trovato l’ambiente giusto. Siamo contenti di avere scelto Varese per la sua crescita» racconta papà Kristjan, che qui ha giocato per cinque stagioni tra il 2010 e il 2017 e ha lasciato un ricordo estremamente positivo. Kastritis – scherzando – prima di iniziare l’intervista lo “chiama”, perché uno come Kangur senior sarebbe ancora molto utile alla causa, ma lui sorride (!), ringrazia e scuote la testa. Meglio attendere Robert, che comunque si allena già stabilmente con i grandi.

TRIESTE, TALENTO IMPREVEDIBILE

«Domenica sarà una partita molto impegnativa ma dopo due trasferte torniamo davanti ai nostri tifosi e questo ci dà entusiasmo – spiega Kastritis – Troviamo di fronte un’avversaria come Trieste che definirei imprevedibile. Ha un sacco di talento, ama spingere il gioco ad alto ritmo e può portare cambiamenti inattesi durante la partita. Contro una squadra che ha questo stile e che è anche molto talentuosa dovremo essere molto concentrati, rimanere solidi mentalmente per tutti i 40′ ma allo stesso tempo giocare con il nostro stile».

La condizione – fisica e mentale – appare buona anche in relazione alla vittoria di Cremona e alla prestazione – sconfitta di misura – sul campo della capolista Brescia. «È un momento importante della stagione e ci sentiamo bene, capiamo di progredire ogni giorno. Continuiamo a lavorare molto bene ogni settimana ma sarà molto importante replicare questo impatto anche alla domenica per vincere la partita».

LUCI A MASNAGO – Riascolta la puntata di giovedì dedicata all’aumento di capitale biancorosso:

OBIETTIVO VITTORIE

A margine della cena natalizia di mercoledì, Luis Scola ha spiegato come si aspetti che la squadra attuale possa vincere almeno 10 partite da qui al termine della stagione (il che equivarrebbe a una salvezza tranquilla, per lo meno). «Sarebbe fantastico vincere tante partite – prosegue Kastritis – e noi siamo sempre pronti a scendere in campo con la mentalità vincente, ma spesso confondiamo il risultato finale con il giusto modo per arrivarci. Come ho già detto, in questo momento ci sentiamo e ci alleniamo bene e la prima cosa che dobbiamo garantire è di performare a quel livello in partita. Se ci riusciremo, sono ottimista sul fatto di poter vincere spesso durante la stagione ma dovremo essere utili, pazienti e crescere passo dopo passo».

C’è intanto curiosità su quel che farà coach Israel Gonzales per contenere Iroegbu: nelle partite precedenti la “punta” biancorossa è stata spesso marcata da una guardia o un’ala più prestanti dal punto di vista fisico. Kastritis tiene coperte le sue carte a riguardo ma – è ovvio – pensa alla soluzione per far rendere al meglio Ike: «Ho diverse cose in mente ma non voglio rivelare i nostri piani tattici. So che Trieste è un’ottima squadra con un allenatore esperto e arriverà pronta alla partita. Per questo, lasciando da parte la tattica, saranno motivazione e concentrazione i fattori decisivi»

La sconfitta in Champions contro Wurzburg ha fatto suonare un campanello d’allarme in casa dei giuliani ma «non possiamo abbassare la guardia – ammonisce l’allenatore varesino – Sarebbe sbagliato pensare che si presenteranno qui nello stesso modo: Trieste ha l’esperienza, il talento e lo staff tecnico per non ripetere gli errori. Per questo dobbiamo rimanere solidi e tenere lo stesso livello lungo tutta la partita. Perdere la testa ci costerebbe molto».