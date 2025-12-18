“Luci a Masnago” tra l’aumento di capitale e la partita del cuore di Sandro De Pol

Puntata particolare, la 10a di “Luci a Masnago“: la trasmissione di approfondimento di Varesenews (titolo dell’episodio: “Credito Varesino”) è andata in onda più tardi del solito su Radio Materia per permettere di commentare la conferenza stampa in cui Luis Scola ha annunciato alcuni dettagli di un forte aumento di capitale (circa 4,8 milioni di euro) in seno alla Pallacanestro Varese. Un’operazione nella quale rientra anche Paolo Orrigoni, il patron di Tigros diventato a tutti gli effetti uno dei soci più importanti del club biancorosso.

Le novità sul piano societario sono state il principale argomento di dibattito tra i tre conduttori, Francesco Brezzi, Matteo Bettoni e Damiano Franzetti che hanno ipotizzato quale sarà il futuro CdA biancorosso e parlato a lungo dell’importanza dei prossimi investimenti sul piano delle strutture (Campus e palazzetto), tema sottolineato con forza dallo stesso Scola.

La puntata però ha anche toccato argomenti di campo e in particolare la prossima partita, quella di domenica 21 dicembre in casa contro Trieste. Un incrocio carico di storia, di storie e di fascino con tanti giocatori che nel presente e nel passato hanno vestito entrambe le maglie. Uno di loro, Sandro De Pol, è intervenuto con un contributo vocale: «Trieste-Varese è la mia partita del cuore, quella che sento di più – ha detto l’ala campione d’Italia con i Roosters nel 1999 – Il segno premonitore ci fu nel 1990 quando per la prima volta Tanjevic mi fece giocare davvero: era la partita in cui Dino e Andrea Meneghin si affrontarono sul campo».

«È una partita speciale – ripete De Pol, che fu anche oro europeo a Parigi e oggi è apprezzata spalla tecnica della Rai – e rimane un match che guardo con gli occhi dolci assaporando da una parte il Sacro Monte e dall’altra il castello di Miramare».

