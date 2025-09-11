Due corsi per appassionati di fumetti con Varese Corsi
Da giovedì 2 ottobre in arrivo due nuovi corsi dedicati alla fumettistica. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni
Quest’anno Varese Corsi propone due corsi imperdibili per chi desidera esplorare il mondo del fumetto, perfetti sia per chi muove i primi passi nel mondo del disegno sia per chi desidera approfondire la creazione di storie e personaggi.
Le iscrizioni sono già aperte, qui tutte le informazioni.
Fumetto: introduzione al Disegno. Cinque lezioni da giovedì 2 ottobre, dalle 19:30 alle 20:30, presso Crazy Comics & Games a Varese. Ideale per adulti di ogni livello, il percorso offre un’introduzione pratica e teorica al fumetto, esplorando origini dei supereroi, materiali da disegno, espressioni dei volti e basi di anatomia e dinamica del corpo. I partecipanti potranno sperimentare direttamente le tecniche di disegno in prima persona. Per info e iscrizioni cliccare qui.
Introduzione al Fumetto. Otto lezioni a da giovedì 16 ottobre, dalle 17:30 alle 19:00 presso l’Hub di Calcinate del Pesce. Guidati dall’esperto Fabio Folla, i partecipanti approfondiranno fondamenti del disegno, anatomia umana, espressività dei personaggi e principi narrativi. Ogni lezione unisce teoria e pratica, accompagnando i corsisti nella realizzazione di una breve storia a fumetti e nello sviluppo del proprio stile artistico. Per info e iscrizioni cliccare qui.
