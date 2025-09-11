Due corsi per appassionati di fumetti con Varese Corsi

Quest’anno Varese Corsi propone due corsi imperdibili per chi desidera esplorare il mondo del fumetto, perfetti sia per chi muove i primi passi nel mondo del disegno sia per chi desidera approfondire la creazione di storie e personaggi.

Le iscrizioni sono già aperte, qui tutte le informazioni.

Fumetto: introduzione al Disegno. Cinque lezioni da giovedì 2 ottobre, dalle 19:30 alle 20:30, presso Crazy Comics & Games a Varese. Ideale per adulti di ogni livello, il percorso offre un’introduzione pratica e teorica al fumetto, esplorando origini dei supereroi, materiali da disegno, espressioni dei volti e basi di anatomia e dinamica del corpo. I partecipanti potranno sperimentare direttamente le tecniche di disegno in prima persona. Per info e iscrizioni cliccare qui.

Introduzione al Fumetto. Otto lezioni a da giovedì 16 ottobre, dalle 17:30 alle 19:00 presso l’Hub di Calcinate del Pesce. Guidati dall’esperto Fabio Folla, i partecipanti approfondiranno fondamenti del disegno, anatomia umana, espressività dei personaggi e principi narrativi. Ogni lezione unisce teoria e pratica, accompagnando i corsisti nella realizzazione di una breve storia a fumetti e nello sviluppo del proprio stile artistico. Per info e iscrizioni cliccare qui.