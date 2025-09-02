È morto Emilio Fede, giornalista e storico volto della televisione italiana
Da alcuni mesi era ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, la notizia è stata confermata dalla figlia Sveva, come riportato da diverse testate
Emilio Fede, giornalista e storico volto della televisione italiana, è morto oggi, martedì 2 settembre 2025, all’età di 94 anni. Da alcuni mesi era ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, la notizia è stata confermata dalla figlia Sveva, come riportato da diverse testate.
Fede, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931, ha attraversato oltre mezzo secolo di storia dell’informazione: dagli esordi e dalla direzione al TG1, al lancio di Studio Aperto nel 1991, fino ai vent’anni alla guida del TG4 (1992–2012), che ne hanno fatto un protagonista del piccolo schermo e del dibattito pubblico.
Dal 1° giugno 1992 al 28 marzo 2012 guidò il TG4 su Rete 4, che trasformò in un telegiornale dal chiaro orientamento politico e personale, espressamente vicino a Silvio Berlusconi.
Negli ultimi anni aveva scelto la riservatezza. I dettagli sulle esequie non sono ancora stati resi noti.
