“Facciamo pace?”. A Samarate letture animate per bambini

Domenica 21 settembre alle 15.30, in piazza Italia a Samarate, l’associazione culturale Samarate loves books in collaborazione con il Comune proporrà un evento speciale dedicato alla Giornata Internazionale della Pace.

Tornano così gli appuntamenti in piazza di Samarate loves books e questa volta i protagonisti saranno i più piccoli. L’iniziativa, dal titolo “Facciamo pace?”, è pensata per bambini e bambine di tutte le età e prevede un’ora di letture animate. Tre lettori accompagneranno il pubblico attraverso sette albi illustrati, utilizzando diverse tecniche di narrazione, dal Kamishibai all’animazione teatrale, per proporre una riflessione condivisa sul valore della pace.

«Senza retorica, usando le parole pensate e ricercate da grandi autori come Fuad Aziz e Claude Boujon, racconteremo ai bambini come nasce la pace» spiega Consuelo Sozzi, presidente dell’associazione. «L’unica strada è il rispetto reciproco, che scaturisce dalla capacità di mettersi nei panni dell’altro. La volontà dei lettori non è parlare della guerra ma raccontare come fare la pace, un concetto che per i bambini è estremamente chiaro, purtroppo non altrettanto per gli adulti».

Al termine dell’incontro sarà offerta una merenda grazie al contributo dei commercianti del territorio. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’atrio del Palazzo Comunale in via Vittorio Veneto 40.

La giornata di domenica 21 settembre segnerà anche l’avvio della rassegna “Volare”, giunta alla sua seconda edizione e dedicata al Teatro Ragazzi a Samarate.