“Farsi prossimo”: la Caritas di Varese apre le porte a nuovi volontari
Sabato 4 ottobre la Cripta di Masnago ospita un incontro aperto a chi vuole conoscere i servizi della Caritas e avvicinarsi al mondo del volontariato
Un incontro per conoscere i servizi attivi sul territorio e iniziare un percorso di volontariato: è l’invito che la Caritas del Decanato di Varese rivolge alla cittadinanza per sabato 4 ottobre, dalle 9:30 alle 11:30, presso la Cripta di Masnago.
Organizzato dall’Associazione Farsi Prossimo ETS, l’incontro segna l’avvio del nuovo Anno Pastorale 2025-2026 e sarà l’occasione per presentare l’ampia rete di servizi caritativi attivi a Varese.
Tutti i servizi della Caritas di Varese
Durante la mattinata saranno illustrati i principali ambiti d’intervento dell’associazione, tra cui:
-
il Centro d’Ascolto, primo punto di contatto per chi si trova in difficoltà
-
la Distribuzione Alimentare e il Riuso Solidale, pensati per rispondere ai bisogni primari
-
lo Sportello Diamo Lavoro e i progetti per donne inoccupate, dedicati all’inclusione lavorativa
-
il doposcuola, i corsi di italiano per stranieri e il supporto ai compiti
-
il supporto abitativo, la vicinanza agli anziani soli e l’accompagnamento nei lavori di pubblica utilità
Un invito a “farsi prossimi”
L’iniziativa si rivolge a chiunque desideri avvicinarsi al mondo del volontariato, scoprendo concretamente il valore della solidarietà quotidiana.
«Vogliamo condividere la bellezza del “farsi prossimi” – spiegano dalla Caritas – e far sperimentare che c’è più gioia nel dare che nel ricevere».
Per partecipare all’incontro è necessaria l’iscrizione entro il 30 settembre, compilando il modulo disponibile a questo link: https://forms.gle/LNhiNZuTvobbrbtX6
