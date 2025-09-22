Varese News

Varese Laghi

“Farsi prossimo”: la Caritas di Varese apre le porte a nuovi volontari

Sabato 4 ottobre la Cripta di Masnago ospita un incontro aperto a chi vuole conoscere i servizi della Caritas e avvicinarsi al mondo del volontariato

chiesa masnago

Un incontro per conoscere i servizi attivi sul territorio e iniziare un percorso di volontariato: è l’invito che la Caritas del Decanato di Varese rivolge alla cittadinanza per sabato 4 ottobre, dalle 9:30 alle 11:30, presso la Cripta di Masnago.

Organizzato dall’Associazione Farsi Prossimo ETS, l’incontro segna l’avvio del nuovo Anno Pastorale 2025-2026 e sarà l’occasione per presentare l’ampia rete di servizi caritativi attivi a Varese.

Tutti i servizi della Caritas di Varese

Durante la mattinata saranno illustrati i principali ambiti d’intervento dell’associazione, tra cui:

  • il Centro d’Ascolto, primo punto di contatto per chi si trova in difficoltà

  • la Distribuzione Alimentare e il Riuso Solidale, pensati per rispondere ai bisogni primari

  • lo Sportello Diamo Lavoro e i progetti per donne inoccupate, dedicati all’inclusione lavorativa

  • il doposcuola, i corsi di italiano per stranieri e il supporto ai compiti

  • il supporto abitativo, la vicinanza agli anziani soli e l’accompagnamento nei lavori di pubblica utilità

Un invito a “farsi prossimi”

L’iniziativa si rivolge a chiunque desideri avvicinarsi al mondo del volontariato, scoprendo concretamente il valore della solidarietà quotidiana.

«Vogliamo condividere la bellezza del “farsi prossimi” – spiegano dalla Caritas – e far sperimentare che c’è più gioia nel dare che nel ricevere».

Per partecipare all’incontro è necessaria l’iscrizione entro il 30 settembre, compilando il modulo disponibile a questo link: https://forms.gle/LNhiNZuTvobbrbtX6

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.