Ferno dà benvenuto a don Carlo Bosco, nuovo vicario della Comunità Pastorale San Paolo VI

La comunità di Ferno ha accolto oggi – domenica 21 settembre – don Carlo Bosco, nuovo vicario parrocchiale della Comunità Pastorale San Paolo VI, che comprende anche le parrocchie di Lonate Pozzolo, Tornavento e Sant’Antonino.

Don Carlo prende il posto di don Aldo Sutera, nominato parroco e responsabile della Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza ad Azzate.

Il sindaco di Ferno, Sarah Foti, ha voluto rivolgere un saluto ufficiale al nuovo sacerdote attraverso un messaggio pubblico:

«Caro Don Carlo, a nome mio, della Giunta e di tutta l’Amministrazione Comunale le do ufficialmente il benvenuto nella nostra comunità, assicurandole sin da ora la più ampia disponibilità, vicinanza e collaborazione in un nuovo percorso che, mi auguro, ci possa vedere uniti e solidali nel fondamentale intento di rendere un buon servizio al paese, con particolare attenzione ai nostri giovani».

La prima cittadina ha sottolineato come la foto che accompagna il suo messaggio non rappresenti un gesto di vetrina, ma il simbolo di un impegno comune. Infine, ha voluto ringraziare per la presenza anche il sindaco di Bulgarograsso, Fabio Chindamo, definita “significativa e preziosa”.

«Buon cammino», ha concluso la sindaca Sarah Foti, rinnovando a nome dell’intera comunità l’augurio di un fruttuoso servizio pastorale a don Carlo Bosco.