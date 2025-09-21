Ferno dà benvenuto a don Carlo Bosco, nuovo vicario della Comunità Pastorale San Paolo VI
“Buon cammino”: il saluto della sindaca Foti a don Carlo Bosco, nuovo vicario il cambio alla guida della Comunità Pastorale che comprende le parrocchie di Lonate Pozzolo, Tornavento e Sant’Antonino
La comunità di Ferno ha accolto oggi – domenica 21 settembre – don Carlo Bosco, nuovo vicario parrocchiale della Comunità Pastorale San Paolo VI, che comprende anche le parrocchie di Lonate Pozzolo, Tornavento e Sant’Antonino.
Don Carlo prende il posto di don Aldo Sutera, nominato parroco e responsabile della Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza ad Azzate.
Il sindaco di Ferno, Sarah Foti, ha voluto rivolgere un saluto ufficiale al nuovo sacerdote attraverso un messaggio pubblico:
«Caro Don Carlo, a nome mio, della Giunta e di tutta l’Amministrazione Comunale le do ufficialmente il benvenuto nella nostra comunità, assicurandole sin da ora la più ampia disponibilità, vicinanza e collaborazione in un nuovo percorso che, mi auguro, ci possa vedere uniti e solidali nel fondamentale intento di rendere un buon servizio al paese, con particolare attenzione ai nostri giovani».
La prima cittadina ha sottolineato come la foto che accompagna il suo messaggio non rappresenti un gesto di vetrina, ma il simbolo di un impegno comune. Infine, ha voluto ringraziare per la presenza anche il sindaco di Bulgarograsso, Fabio Chindamo, definita “significativa e preziosa”.
«Buon cammino», ha concluso la sindaca Sarah Foti, rinnovando a nome dell’intera comunità l’augurio di un fruttuoso servizio pastorale a don Carlo Bosco.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.