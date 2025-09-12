Varese News

Festa Siciliana a Lonate Pozzolo, il centro del paese diventa come la Vucciria

Un weekend di buoni sapori e folklore in piazza mercato

Dal 12 al 14 settembre, il centro di Lonate Pozzolo si trasforma in un angolo di Sicilia grazie alla “Festa Siciliana”, un evento che celebra la tradizione, la cultura e, naturalmente, la gastronomia dell’isola. L’appuntamento, organizzato da A’Vucciria, avrà luogo in Piazza Mercato (Via Galvani), offrendo una bella opportunità di immergersi nel folklore e nei sapori unici della Sicilia.

La “Festa Siciliana” porta con sé un’ampia varietà di prelibatezze della cucina siciliana. Dallo street food tipico alle specialità dolciarie come i famosi cannoli e le paste di mandorla, ogni angolo dell’evento è un invito a scoprire i gusti autentici dell’isola. Non mancheranno le arancine, il simbolo indiscusso del cibo da strada siciliano, in tutte le sue varianti, preparate con ingredienti freschi e di qualità.

L’atmosfera sarà arricchita da una serie di eventi folkloristici che riportano alla mente le tradizioni più radicate della Sicilia, tra danze, musiche e canti che trasportano i visitatori in un viaggio sensoriale tra tradizione e modernità.

L’evento è promosso in collaborazione con la Pro Loco lonatese e con il patrocinio del Comune.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 12 Settembre 2025
