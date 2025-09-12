Festa Siciliana a Lonate Pozzolo, il centro del paese diventa come la Vucciria
Un weekend di buoni sapori e folklore in piazza mercato
Dal 12 al 14 settembre, il centro di Lonate Pozzolo si trasforma in un angolo di Sicilia grazie alla “Festa Siciliana”, un evento che celebra la tradizione, la cultura e, naturalmente, la gastronomia dell’isola. L’appuntamento, organizzato da A’Vucciria, avrà luogo in Piazza Mercato (Via Galvani), offrendo una bella opportunità di immergersi nel folklore e nei sapori unici della Sicilia.
La “Festa Siciliana” porta con sé un’ampia varietà di prelibatezze della cucina siciliana. Dallo street food tipico alle specialità dolciarie come i famosi cannoli e le paste di mandorla, ogni angolo dell’evento è un invito a scoprire i gusti autentici dell’isola. Non mancheranno le arancine, il simbolo indiscusso del cibo da strada siciliano, in tutte le sue varianti, preparate con ingredienti freschi e di qualità.
L’atmosfera sarà arricchita da una serie di eventi folkloristici che riportano alla mente le tradizioni più radicate della Sicilia, tra danze, musiche e canti che trasportano i visitatori in un viaggio sensoriale tra tradizione e modernità.
L’evento è promosso in collaborazione con la Pro Loco lonatese e con il patrocinio del Comune.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.