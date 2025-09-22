Fiamme in un edificio a Mendrisio: evacuate venti persone
Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe partito dalla cantina e il fumo si è poi propagato lungo la tromba delle scale. Non si registrano feriti o intossicati
Incendio la notte scorsa in un’abitazione di Mendrisio in Canton Ticino. Attorno a mezzanotte e trenta, le fiamme sono divampate in uno stabile di via San Damiano. (foto di repertorio)
Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha avuto origine in una cantina ed il fumo ha invaso le scale.
A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione di una ventina di persone, inquilini dello stabile.
Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) nonché i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) che hanno provveduto a estinguere l’incendio e ad evacuare il fumo. Non si registrano intossicati.
