Fiamme sul tetto a Cuveglio: incendio domato dai vigili del fuoco
I vigili del fuoco sono intervenuti alle 13:50 in via Europa per spegnere un incendio che ha interessato parte della copertura di una casa
Intervento dei vigili del fuoco oggi, domenica 7 settembre, nel primo pomeriggio a Cuveglio. Intorno alle 13:50, una squadra è stata chiamata in via Europa per spegnere un incendio che ha interessato una porzione del tetto di un’abitazione.
Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state circoscritte e non si sono propagate oltre una porzione limitata del tetto. I danni infatti hanno riguardato circa dieci metri quadrati della falda.
L’intervento si è concluso senza feriti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e stanno verificando le cause dell’incendio.
