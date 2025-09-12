Varese News

Varese Laghi

Fuochi d’artificio sul lago: a Porto Ceresio il grande spettacolo pirotecnico

Sabato 13 settembre la serata con la Festa SS. Nome di Maria, poi la benedizione delle barche e alle 22.30 lo spettacolo sul Ceresio

Fuochi a porto Ceresio

Sabato 13 settembre Porto Ceresio ospiterà la tradizionale Festa SS. Nome di Maria. L’evento inizierà alle ore 20.30 con la partenza della statua della Madonna e la benedizione delle barche, un momento significativo per la comunità locale. (Foto Lorenzo Viola)

Alle ore 22.30 si terranno i fuochi d’artificio, che chiuderanno la serata, offrendo un’esperienza suggestiva e un’opportunità per celebrare insieme la fine dell’estate.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia S. Ambrogio e dalla Pro Loco di Porto Ceresio, con il patrocinio del Comune. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Oratorio al numero 0332 91 73 53 o scrivere a portoceresio@gmail.com.

Un’occasione da non perdere per vivere una serata speciale in un ambiente suggestivo sul lago.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.