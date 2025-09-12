Fuochi d’artificio sul lago: a Porto Ceresio il grande spettacolo pirotecnico

Sabato 13 settembre Porto Ceresio ospiterà la tradizionale Festa SS. Nome di Maria. L’evento inizierà alle ore 20.30 con la partenza della statua della Madonna e la benedizione delle barche, un momento significativo per la comunità locale. (Foto Lorenzo Viola)

Alle ore 22.30 si terranno i fuochi d’artificio, che chiuderanno la serata, offrendo un’esperienza suggestiva e un’opportunità per celebrare insieme la fine dell’estate.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia S. Ambrogio e dalla Pro Loco di Porto Ceresio, con il patrocinio del Comune. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Oratorio al numero 0332 91 73 53 o scrivere a portoceresio@gmail.com.

Un’occasione da non perdere per vivere una serata speciale in un ambiente suggestivo sul lago.