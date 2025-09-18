Varese News

Giornate Europee del Patrimonio 2025: un viaggio nel passato al Parco Archeologico di Castelseprio

Un’occasione unica per scoprire l’antica città di Castelseprio e partecipare a eventi immersivi tra archeologia, arte e natura

Castelseprio - Luna piena al Castrum 2025
Turismo, Gite ed Escursioni

28 Settembre 2025

Domenica 28 settembre 2025, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Parco Archeologico di Castelseprio aprirà le sue porte per una giornata all’insegna della scoperta scientifica, della storia e della natura. Un’opportunità unica per esplorare l’antica città, immergersi nei suoi scavi e vivere un’esperienza affascinante tra archeologia, arte e paesaggio.

Il programma delle iniziative

Durante la giornata, il Parco Archeologico offrirà una serie di visite tematiche, scavi aperti e laboratori creativi per bambini e famiglie.

Visite tematiche

  • Pietre che parlanoPartenze dall’Info Point ore 10:00 e 16:30
    Ogni pietra di Castelseprio racconta una storia. Gli altari, le iscrizioni e le architetture romane, riutilizzate nel Medioevo, parlano ancora oggi della vita nell’antica città. Le visite tematiche condurranno i partecipanti tra queste rovine per ascoltare storie di un tempo che non è stato completamente cancellato. A cura del Direttore del Parco.

  • Santa Maria foris portas: vecchi documenti, nuove storiePartenze dall’Info Point ore 11:30 e 15:00
    Documenti d’archivio finora inediti rivelano dettagli sorprendenti sul passato di Castelseprio e Carnago. Accanto a nobili e cardinali, emergono i nomi degli abitanti che, con piccoli ma decisivi gesti, hanno protetto la chiesa di Santa Maria e i suoi preziosi affreschi, permettendoci di ammirarli ancora oggi. A cura del Direttore del Parco.

  • Lo scavo archeologico della basilica di San Giovanni. Novità dagli scavi in corsoTutta la giornata
    I recenti ritrovamenti dalla basilica di San Giovanni svelano nuovi dettagli sulla storia del sito. Gli archeologi che stanno conducendo gli scavi guideranno i visitatori attraverso le scoperte più recenti, offrendo un’opportunità unica di esplorare queste nuove pagine di storia. A cura dell’Università degli Studi di Padova.

Laboratori per bambini

  • Tra rane e serpentiOre 14:00-16:30
    Un’avventura nel mondo nascosto di rane, lucertole e altri abitanti del bosco. I bambini e le famiglie daranno vita, con colori, forbici e colla, a rettili e anfibi che si nascondono tra le foglie. A cura di AstroNatura.

  • Intrecci di storia: fili, ricami e abiti dal MedioevoTutta la giornata
    Un viaggio nel passato attraverso fili, tessuti e ricami per scoprire come dame e cavalieri si vestivano nell’Alto Medioevo. I partecipanti, bambini e famiglie, avranno l’opportunità di sperimentare le antiche tecniche di tessitura, ricamo e sartoria tipiche di quel periodo. A cura della Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze.

Un’occasione per scoprire e imparare

Le Giornate Europee del Patrimonio 2025 offrono l’occasione di avvicinarsi al patrimonio culturale di Castelseprio, che unisce la storia dell’antica Roma con quella del Medioevo. Un’opportunità per i più piccoli di divertirsi e imparare con attività pratiche, e per gli adulti di scoprire storie inedite e conoscere da vicino gli scavi archeologici in corso.

Dettagli utili

L’ingresso alle attività è gratuito e aperto a tutti, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini. Le visite guidate sono comprese nel programma e si svolgeranno durante tutta la giornata, mentre i laboratori per bambini sono pensati per stimolare la creatività e la curiosità dei più piccoli.

18 Settembre 2025
