Giovani all’opera: a Cocquio Trevisago un murales contro il degrado

Nei giorni scorsi Cocquio Trevisago ha dato un segnale forte di attenzione verso i più giovani aderendo al progetto “POP – Percorsi, Opportunità, Progetti”, rivolto alla fascia d’età 12-18 anni. L’iniziativa, coordinata dalla Comunità Montana Valli del Verbano insieme ai Comuni dell’Ambito territoriale e con il supporto di cooperative partner come Eureka e Lotta Contro l’Emarginazione, Fondazione Menotti e Bassani, Art & Music, associazioni, parrocchie e volontari, ha l’obiettivo di creare spazi di partecipazione attiva e responsabilizzazione.

La prima attività concretizzata è stata “Ci sto! Affare fatica”, curata dalle cooperative con il sostegno dell’Amministrazione comunale. Un gruppo di ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni, guidati da un writer professionista, educatori e un volontario cittadino, ha realizzato un murales nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria. L’opera non solo ha ridato vita a una parete imbrattata, ma ha stimolato curiosità tra i cittadini e ringraziamenti da parte di molti concittadini, riconoscenti per l’impegno e la cura dei giovani volontari.

L’iniziativa ha creato sintonia tra i diversi attori coinvolti, regalando ai partecipanti la soddisfazione di vedere riconosciuto il proprio lavoro e alimentando il desiderio di proseguire. “Siamo orgogliosi del risultato e pronti a confrontarci per dare vita a nuove idee”, hanno dichiarato i ragazzi, felici di essere protagonisti di un percorso che li avvicina alla vita collaborativa della comunità.