Giovani pittori in mostra a Golasecca

Nel cuore di Golasecca, all’interno della Sala Polifunzionale del paese, sta per andare in scena una mostra dedicata ai giovani talenti locali della pittura. L’evento, organizzato dall’associazione “Amici del San Michele” e dalla Pro Loco Golasecchese, è l’occasione ideale per scoprire le opere di artisti emergenti che lavorano nella zona.

La mostra sarà aperta al pubblico nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre, con orari di apertura dalle 9 alle 12 al mattino e dalle 14 alle 18 nel pomeriggio.

Un’opportunità imperdibile per apprezzare la creatività dei giovani pittori di Golasecca e dintorni, in un evento che valorizza la cultura e l’arte del territorio. L’ingresso è gratuito e l’invito è rivolto a tutti, per un weekend all’insegna dell’arte e della scoperta.