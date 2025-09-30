Giovedì 2 ottobre flashmob a sostegno della popolazione di Gaza fuori da 5 ospedali del Varesotto
L'iiziativa avverrà contemporaneamente in tutt'Italia. Verranno ricordati i nomi del 1677 sanitari uccisi nel conflitto
Un flash mob per la Palestina è stato organizzato giovedì 2 ottobre fuori dai principali presidi. In provincia di varese si terrà all’esterno degli ospedali Del Ponte di Varese, Pia Luvini di Cittiglio e Circolo di Busto Arsizio. Si aggiungono la Mater Domini di Castellanza e il Centro medico di Tradate. L’iniziativa porta la firma delle reti #Digiuno Gaza e Sanitari per Gaza e avverrà alle ore 21 su tutto il territorio nazionale.
È il secondo appuntamento, dopo la Giornata nazionale di digiuno contro il genocidio palestinese del 28 agosto alla quale avevano partecipato oltre 30mila operatrici e operatori del Servizio Sanitario.
«Giovedì sera – spiega il comitato promotore – accenderemo insieme, in tutta Italia, torce, lampade, lumini, candele per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e ricordare gli oltre 60mila palestinesi uccisi in questi ultimi due anni dall’esercito israeliano, tra cui 1.677 sanitari i cui nomi ricorderemo durante il flashmob, in una lettura a staffetta tra le regioni» .
L’iniziativa vuole sollecitare il Governo e le Regioni a prendere posizione contro il genocidio in atto dei palestinesi: « Chiediamo che sia avviato il boicottaggio immediato della azienda farmaceutica israeliana TEVA, un’ azienda che non solo è complice del governo israeliano nelle politiche di occupazione e apartheid, da cui trae profitti, ma è anche attivamente coinvolta nel genocidio».
«Giovedì sera davanti ai nostri ospedali alzeremo all’unisono le nostre voci, ci uniremo da terra alla Flotilla in mare e renderemo omaggio, leggendo tutti i loro nomi, agli oltre 1677 colleghi e colleghe uccise mentre assistevano e curavano la popolazione di Gaza».
