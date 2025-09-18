Varese News

Gallarate/Malpensa

“Giulietta e Romeo”, una serata gratuita con Shakespeare a Besnate

In scena al Cinema Teatro Incontro lo spettacolo di Teatro Blu, per un momento speciale

Giulietta e Romeo Teatro Blu

A Besnate in scena “Giulietta e Romeo” di Teatro Blu: lo spettacolo andrà in scena giovedì 25 settembre alle 21:00 al Teatro Incontro.

«Ingresso gratuito perché tutti hanno diritto ad amare Shakespeare e a incontrarlo magari per la prima volta nella vita» dice l’assessore alla Cultura Giuseppe Blumetti.

Da uno studio su “Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare, lo spettacolo è  “un’epifania nella Religione dell’amore”.
Menzione speciale per il Premio Ribalta di Aprilia 2006, a Silvia Priori come migliore attrice.
Oltre 350 repliche in tutta Europa, ha emozionato le platee dei maggiori teatri di sei Nazioni europee ed è stato presentato nel 2016 al Bozar di Bruxelles per le delegazioni europee.

«Questa rilettura è un inno all’amore senza barriere» dice Silvia Priori. Ispirandosi al celebre capolavoro di Shakespeare, due anime dall’aldilà parlano della difficile comunicazione fra genitori e figli. Un grido d’amore dall’ oltretomba.

“Questa è la storia di due giovani, una bella storia di due giovani amanti che nella bella Verona morirono per colpa dell’odio fra le loro due famiglie: sempre in guerra. Il loro amore durò solo tre giorni, un lampo, un battito di ciglia, ma in quei tre giorni si incontrarono, si amarono e…
La più bella storia d’amore mai raccontata.

Giulietta e Romeo Teatro Blu

In scena due anime, quella di Giulietta e di Romeo, che accanto al loro sepolcro tentano di risvegliare i loro ricordi e di ripercorrere a ritroso la loro breve e tumultuosa esistenza per carpirne i significati più profondi e per scoprirne le trame più nascoste.
Una sorta di analisi retrospettiva in cui le due anime, rivivendo i momenti salienti della loro storia, cercano di trovare un perché alla loro tragedia, alle parole non dette, ai silenzi e alle paure.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.