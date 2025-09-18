“Giulietta e Romeo”, una serata gratuita con Shakespeare a Besnate

A Besnate in scena “Giulietta e Romeo” di Teatro Blu: lo spettacolo andrà in scena giovedì 25 settembre alle 21:00 al Teatro Incontro.

«Ingresso gratuito perché tutti hanno diritto ad amare Shakespeare e a incontrarlo magari per la prima volta nella vita» dice l’assessore alla Cultura Giuseppe Blumetti.

Da uno studio su “Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare, lo spettacolo è “un’epifania nella Religione dell’amore”.

Menzione speciale per il Premio Ribalta di Aprilia 2006, a Silvia Priori come migliore attrice.

Oltre 350 repliche in tutta Europa, ha emozionato le platee dei maggiori teatri di sei Nazioni europee ed è stato presentato nel 2016 al Bozar di Bruxelles per le delegazioni europee.

«Questa rilettura è un inno all’amore senza barriere» dice Silvia Priori. Ispirandosi al celebre capolavoro di Shakespeare, due anime dall’aldilà parlano della difficile comunicazione fra genitori e figli. Un grido d’amore dall’ oltretomba.

“Questa è la storia di due giovani, una bella storia di due giovani amanti che nella bella Verona morirono per colpa dell’odio fra le loro due famiglie: sempre in guerra. Il loro amore durò solo tre giorni, un lampo, un battito di ciglia, ma in quei tre giorni si incontrarono, si amarono e…

La più bella storia d’amore mai raccontata.

In scena due anime, quella di Giulietta e di Romeo, che accanto al loro sepolcro tentano di risvegliare i loro ricordi e di ripercorrere a ritroso la loro breve e tumultuosa esistenza per carpirne i significati più profondi e per scoprirne le trame più nascoste.

Una sorta di analisi retrospettiva in cui le due anime, rivivendo i momenti salienti della loro storia, cercano di trovare un perché alla loro tragedia, alle parole non dette, ai silenzi e alle paure.