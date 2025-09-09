Good Samaritan cerca volontari per la Bottega solidale di Brunello
L’impegno richiesto è flessibile: non servono competenze particolari e non ci sono obblighi di tempo da garantire
A Brunello, nel cuore della provincia di Varese, c’è un piccolo spazio che racconta storie lontane ma vicinissime: la Bottega Solidale di Good Samaritan ODV, un’associazione che opera da più di 25 anni a Gulu, nel nord Uganda, a sostegno di bambini, ragazzi e donne vulnerabili. Qui, tra tessuti colorati, gioielli di carta e oggetti d’arredo, prendono vita i sogni delle artigiane ugandesi che, grazie a questa rete di commercio equo, possono costruirsi un futuro dignitoso.
Perché questo progetto continui a crescere, però, c’è bisogno di nuove energie: Good Samaritan è alla ricerca di volontari e volontarie che desiderino donare un po’ del loro tempo per affiancare l’associazione nella vendita dei prodotti o nell’organizzazione di eventi; vogliamo formare una squadra di persone entusiaste e disponibili ad accogliere i clienti, raccontare i prodotti, gestire la bottega e promuovere il valore del commercio equo-solidale.
Come mettersi a disposizione
- Non servono competenze particolari: basta disponibilità, spirito di accoglienza e la voglia di mettersi in gioco. Ogni ora offerta diventa un ponte tra Varese e l’Uganda, un modo semplice e concreto per sostenere il lavoro di chi, dall’altra parte del mondo, prova a scrivere una storia diversa per sé e per la propria comunità.
- Non ci sono obblighi: ognuno può mettere a disposizione le ore che preferisce, secondo le proprie possibilità. Ciò che conta è la voglia di esserci, di condividere e di portare un contributo, piccolo o grande che sia.
La bottega è aperta al pubblico solo nei fine settimana (in particolare quelli che precedono il Natale), mentre durante la settimana ci si può ritrovare il mercoledì mattina per sistemare gli spazi e talvolta alla sera per preparare i pacchi natalizi o riordinare i prodotti arrivati dall’Uganda.
Essere volontari con Good Samaritan significa entrare in un ambiente amichevole e accogliente, dove oltre al servizio in bottega si coltivano relazioni: ogni tanto si esce insieme a mangiare, si partecipa a momenti di formazione, si organizzano eventi e si collabora in gruppi di lavoro, come quello dedicato alla creazione di nuovi prodotti. Un modo concreto, ma anche piacevole, per sentirsi parte di una comunità.
Un’occasione speciale: sabato 20 settembre tutti i volontari saranno invitati a partecipare a una giornata di team building e formazione presso l’Alpe Moncerchio, in Oasi Zegna. Sarà un momento per conoscersi meglio, crescere insieme e rafforzare lo spirito di squadra. La quota per le attività sarà interamente coperta dall’associazione, mentre il pranzo sarà a carico dei partecipanti (è possibile prenotare il pasto presso il rifugio che produce formaggi e salumi). I trasporti verranno organizzati insieme, così da rendere la giornata comoda e piacevole per tutti.
Se anche tu credi che un piccolo gesto possa cambiare grandi destini, contattaci e unisciti a noi!
Scrivi o chiama Susanna, responsabile della Bottega Solidale, al numero +39.3495297872 o alla mail goodsamaritanodv@gmail.com.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.