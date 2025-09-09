Good Samaritan cerca volontari per la Bottega solidale di Brunello

A Brunello, nel cuore della provincia di Varese, c’è un piccolo spazio che racconta storie lontane ma vicinissime: la Bottega Solidale di Good Samaritan ODV, un’associazione che opera da più di 25 anni a Gulu, nel nord Uganda, a sostegno di bambini, ragazzi e donne vulnerabili. Qui, tra tessuti colorati, gioielli di carta e oggetti d’arredo, prendono vita i sogni delle artigiane ugandesi che, grazie a questa rete di commercio equo, possono costruirsi un futuro dignitoso.

Perché questo progetto continui a crescere, però, c’è bisogno di nuove energie: Good Samaritan è alla ricerca di volontari e volontarie che desiderino donare un po’ del loro tempo per affiancare l’associazione nella vendita dei prodotti o nell’organizzazione di eventi; vogliamo formare una squadra di persone entusiaste e disponibili ad accogliere i clienti, raccontare i prodotti, gestire la bottega e promuovere il valore del commercio equo-solidale.

Come mettersi a disposizione

Non servono competenze particolari

: basta disponibilità, spirito di accoglienza e la voglia di mettersi in gioco. Ogni ora offerta diventa un ponte tra Varese e l’Uganda, un modo semplice e concreto per sostenere il lavoro di chi, dall’altra parte del mondo, prova a scrivere una storia diversa per sé e per la propria comunità. Non ci sono obblighi: ognuno può mettere a disposizione le ore che preferisce, secondo le proprie possibilità. Ciò che conta è la voglia di esserci, di condividere e di portare un contributo, piccolo o grande che sia.

La bottega è aperta al pubblico solo nei fine settimana (in particolare quelli che precedono il Natale), mentre durante la settimana ci si può ritrovare il mercoledì mattina per sistemare gli spazi e talvolta alla sera per preparare i pacchi natalizi o riordinare i prodotti arrivati dall’Uganda.

Essere volontari con Good Samaritan significa entrare in un ambiente amichevole e accogliente, dove oltre al servizio in bottega si coltivano relazioni: ogni tanto si esce insieme a mangiare, si partecipa a momenti di formazione, si organizzano eventi e si collabora in gruppi di lavoro, come quello dedicato alla creazione di nuovi prodotti. Un modo concreto, ma anche piacevole, per sentirsi parte di una comunità.

Un’occasione speciale: sabato 20 settembre tutti i volontari saranno invitati a partecipare a una giornata di team building e formazione presso l’Alpe Moncerchio, in Oasi Zegna. Sarà un momento per conoscersi meglio, crescere insieme e rafforzare lo spirito di squadra. La quota per le attività sarà interamente coperta dall’associazione, mentre il pranzo sarà a carico dei partecipanti (è possibile prenotare il pasto presso il rifugio che produce formaggi e salumi). I trasporti verranno organizzati insieme, così da rendere la giornata comoda e piacevole per tutti.

Se anche tu credi che un piccolo gesto possa cambiare grandi destini, contattaci e unisciti a noi!

Scrivi o chiama Susanna, responsabile della Bottega Solidale, al numero +39.3495297872 o alla mail goodsamaritanodv@gmail.com.