Grande successo per l’inaugurazione al Chiostro di Voltorre della mostra dedicata alle Fornaci Ibis
Dal Chiostro di Voltorre un viaggio nella memoria e nella creatività di una realtà unica nel panorama ceramico internazionale
Un’inaugurazione partecipata ha dato il via alla mostra dedicata alle Fornaci Ibis di Cunardo presso il Chiostro di Voltorre: oltre 200 persone hanno preso parte all’apertura ufficiale e già nella giornata di domenica sono stati registrati circa 100 visitatori, segno dell’interesse vivo per questa importante pagina di storia e cultura del territorio.
Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità: il vicepresidente della Provincia Giacomo Iamoretti, il consigliere regionale Emanuele Monti, il sindaco di Gavirate Silvana Parola, il sindaco di Orino Cesare Raos, il delegato alla cultura del Comune di Gavirate Federico Napoletano e il presidente del Gruppo Cultura Raffaele Vergine. Presenti anche partner e sostenitori di valore come Mara Torsellini per Torsellini Vetro e la presidente Ferrario di Atelier Capricorno. Assente, perché all’estero, l’imprenditore Roda, anch’egli sostenitore dell’iniziativa.
La mostra celebra i 75 anni di attività delle Fornaci Ibis, uno dei rari esempi di archeologia industriale del Varesotto, tra le prime residenze artistiche contemporanee del dopoguerra. Un patrimonio che racconta la storia del lavoro, della ceramica e della creatività del territorio, portato oggi all’attenzione del pubblico attraverso documenti, opere e testimonianze.
La mostra al Chiostro di Voltorre è aperta al pubblico nei seguenti orari: dal martedì al venerdì: 9.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00; sabato e domenica: 10.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00. lunedì chiuso
Foto
