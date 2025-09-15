Varese News

Cultura

Grande successo per l’inaugurazione al Chiostro di Voltorre della mostra dedicata alle Fornaci Ibis

Dal Chiostro di Voltorre un viaggio nella memoria e nella creatività di una realtà unica nel panorama ceramico internazionale

Generico 15 Sep 2025

Un’inaugurazione partecipata ha dato il via alla mostra dedicata alle Fornaci Ibis di Cunardo presso il Chiostro di Voltorre: oltre 200 persone hanno preso parte all’apertura ufficiale e già nella giornata di domenica sono stati registrati circa 100 visitatori, segno dell’interesse vivo per questa importante pagina di storia e cultura del territorio.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità: il vicepresidente della Provincia Giacomo Iamoretti, il consigliere regionale Emanuele Monti, il sindaco di Gavirate Silvana Parola, il sindaco di Orino Cesare Raos, il delegato alla cultura del Comune di Gavirate Federico Napoletano e il presidente del Gruppo Cultura Raffaele Vergine. Presenti anche partner e sostenitori di valore come Mara Torsellini per Torsellini Vetro e la presidente Ferrario di Atelier Capricorno. Assente, perché all’estero, l’imprenditore Roda, anch’egli sostenitore dell’iniziativa.

Generico 15 Sep 2025

La mostra celebra i 75 anni di attività delle Fornaci Ibis, uno dei rari esempi di archeologia industriale del Varesotto, tra le prime residenze artistiche contemporanee del dopoguerra. Un patrimonio che racconta la storia del lavoro, della ceramica e della creatività del territorio, portato oggi all’attenzione del pubblico attraverso documenti, opere e testimonianze.

Generico 15 Sep 2025

La mostra al Chiostro di Voltorre è aperta al pubblico nei seguenti orari: dal martedì al venerdì: 9.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00; sabato e domenica: 10.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00. lunedì chiuso

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Settembre 2025
Leggi i commenti

Foto

Grande successo per l’inaugurazione al Chiostro di Voltorre della mostra dedicata alle Fornaci Ibis 2 di 2

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.