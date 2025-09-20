“I ladri mentre ero in casa a Varese in via Sant’Albino: non mi sento protetto”
Lo sfogo di un residente che contatta Varesenews per raccontare la sua disavventura: “È dovuta uscire la vigilanza privata"
“Ieri sera, venerdì 19 settembre, dei ladri sono entrati in casa mia in via Sant’Albino, mentre ero dentro. Ho subito chiamato il 112, ma mi è stato detto che non avevano pattuglie disponibili”. La denuncia arriva da un residente che ha contattato la redazione di Varesenews per segnalare il fatto.
“I ladri sono così fuggiti indisturbati o forse hanno colpito qualche altra casa. Fortunatamente la vigilanza privata è intervenuta per controllare, ma io non mi sento affatto al sicuro. È normale dover vivere con la paura in una zona residenziale? Davvero l’unica soluzione è farsi il porto d’armi per difendersi da soli? Non è accettabile che la polizia non intervenga. Sono un cittadino amareggiato e senza parole”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.