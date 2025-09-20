Varese News

Varese Laghi

“I ladri mentre ero in casa a Varese in via Sant’Albino: non mi sento protetto”

Lo sfogo di un residente che contatta Varesenews per raccontare la sua disavventura: “È dovuta uscire la vigilanza privata"

Generico 15 Sep 2025

Ieri sera, venerdì 19 settembre, dei ladri sono entrati in casa mia in via Sant’Albino, mentre ero dentro. Ho subito chiamato il 112, ma mi è stato detto che non avevano pattuglie disponibili”. La denuncia arriva da un residente che ha contattato la redazione di Varesenews per segnalare il fatto.

I ladri sono così fuggiti indisturbati o forse hanno colpito qualche altra casa. Fortunatamente la vigilanza privata è intervenuta per controllare, ma io non mi sento affatto al sicuro. È normale dover vivere con la paura in una zona residenziale? Davvero l’unica soluzione è farsi il porto d’armi per difendersi da soli? Non è accettabile che la polizia non intervenga. Sono un cittadino amareggiato e senza parole”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.