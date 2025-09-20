“I ladri mentre ero in casa a Varese in via Sant’Albino: non mi sento protetto”

“Ieri sera, venerdì 19 settembre, dei ladri sono entrati in casa mia in via Sant’Albino, mentre ero dentro. Ho subito chiamato il 112, ma mi è stato detto che non avevano pattuglie disponibili”. La denuncia arriva da un residente che ha contattato la redazione di Varesenews per segnalare il fatto.

“I ladri sono così fuggiti indisturbati o forse hanno colpito qualche altra casa. Fortunatamente la vigilanza privata è intervenuta per controllare, ma io non mi sento affatto al sicuro. È normale dover vivere con la paura in una zona residenziale? Davvero l’unica soluzione è farsi il porto d’armi per difendersi da soli? Non è accettabile che la polizia non intervenga. Sono un cittadino amareggiato e senza parole”.