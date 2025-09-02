“Il colore è un elemento potentissimo”. A Materia è in arrivo un corso di armocromia base

“Armocromia base” è il nuovo laboratorio in partenza a Materia da sabato 4 ottobre per imparare le basi dello studio del colore sulla persona e come il suo uso riflette la personalità del soggetto.



Per approfondire il tema, VareseNews ha intervistato Giovanna Panuccio, insegnante che guiderà i partecipanti nel trovare la propria tonalità che meglio li valorizza.



Le iscrizioni sono già aperte, per maggiori informazioni cliccare qui

Che cosa si intende per armocromia? E come può influenzare il colore sulla persona?

«Come suggerisce la parola stessa, l’armocromia è armonia dei colori: un’armonia che si riflette su ogni persona e sulla sua unicità. Consiste nell’analizzare le caratteristiche cromatiche naturali dell’individuo – come pelle, occhi, capelli – per capire quali tonalità lo valorizzano di più. Ogni persona ha un mix cromatico unico, influenzato anche da fattori genetici. Non importa se si tratta di occhi chiari e pelle calda, o capelli scuri e occhi verdi: l’armocromia aiuta a trovare l’equilibrio perfetto tra questi elementi. Questa analisi ha un impatto pratico nella vita quotidiana: è il primo passo nella consulenza d’immagine e può essere applicata sia alle donne che agli uomini. Utilizzando drappi e cornici colorate, identifichiamo i colori che donano luce al volto, migliorano l’aspetto e, di conseguenza, il benessere personale. Alla fine del percorso, ogni partecipante riceverà la propria palette cromatica personalizzata, insieme a consigli su abbigliamento, accessori, beauty (make-up, capelli, occhiali) e tanto altro».

Il laboratorio di armocromia base offre un’introduzione a una disciplina che affascina molto. Cosa può aspettarsi un partecipante da questa esperienza?

«Il corso inizia con una breve introduzione storica, utile a contestualizzare la nascita dell’armocromia come ad esempio nel passaggio dal cinema in bianco e nero a quello a colori. Approfondiremo concetti poco conosciuti come il sottotono della pelle, il contrasto e altri elementi fondamentali per comprendere l’analisi cromatica. L’obiettivo è rendere i partecipanti consapevoli del potere dei colori e del modo in cui influenzano la percezione di noi stessi e anche quella che si creano gli altri».

Colore e marketing: come viene usato il colore nella scelta del proprio brand?

«Il colore è un elemento potentissimo nella costruzione della propria immagine. Saper scegliere il colore giusto, ad esempio per un colloquio o un evento importante, può fare la differenza. Una persona consapevole del proprio sottotono e dei colori che la valorizzano, ha un vantaggio: comunica meglio e si sente più sicura. Durante il corso verranno mostrati alcuni esempi pratici ed è sempre emozionante vedere come cambia l’immagine allo specchio quando si trova il colore giusto. Non è solo una questione estetica: il colore è una forma di comunicazione. È una carta vincente per raccontarsi e raccontare chi siamo».

Il colore funziona anche come strumento per la cura della persona?



«Premetto che non mi occupo direttamente di cromoterapia, che è un ambito specifico a sé. Tuttavia, guardando il colore dal punto di vista dell’armocromia, possiamo dire che sì, i colori giusti possono portare benessere. Parliamo di benessere estetico, certo, ma anche emotivo. Quando una persona si sente a proprio agio con la propria immagine, riflette più fiducia e serenità. E questo influisce positivamente anche sulla psiche. L’armocromia è qualcosa che va vissuto in prima persona: se ne può parlare tanto, ma solo durante un’analisi dal vivo si percepisce davvero il cambiamento».

Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno