Il direttore dell’Ufficio scolastico Carcano ospite a La Materia del giorno per parlare del rientro in classe

Si torna in classe. Il 12 settembre si aprirà l’anno scolastico secondo il calendario regionale lombardo. Alcuni istituti hanno già ripreso ieri, altri inizieranno mercoledì e giovedì. Comunque sia, è tempo di rientrare in aula.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito qualche dato sui lavori svolti durante i mesi estivi per arrivare a un rientro adeguato.

Quest’anno, 41.901 nuovi docenti entrano in ruolo, pari al 76,8% dei posti disponibili a livello nazionale, il 30% in più rispetto allo scorso anno (erano il 47,6%). Dopo le immissioni in ruolo su posto comune la copertura dell’organico è pari al 97,3%, rispetto al 94% dell’a.s. 2024/2025.

Un’attenzione particolare è stata riservata al sostegno: i docenti assunti sono 7.820, per un totale di circa 121.879 insegnanti di ruolo e una copertura di organico al 95,2% (erano l’89% prima di queste nuove assunzioni). Per garantire la continuità didattica agli studenti con disabilità, potranno essere confermati i supplenti annuali o con nomina fino al 30 giugno per i quali le famiglie hanno fatto richiesta di continuità. Si tratta di quasi 58.000 insegnanti su un totale di circa 120.000 posti.

Sul fronte della dirigenza scolastica, le 326 immissioni in ruolo hanno permesso di ridurre il numero di scuole in reggenza, che passano così da 468 a 403, con una diminuzione di quasi il 14%.

Infine, dal primo settembre sono operativi nelle scuole primarie e secondarie 1.000 docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, come misura per potenziare l’insegnamento della nostra lingua e contrastare la dispersione scolastica degli studenti stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana.

L’anno scolastico potrà partire regolarmente dunque?

Ne parleremo con il direttore dell’Ufficio scolastico di Varese Giuseppe Carcano.

Giovedì 11 settembre alle ore 16

