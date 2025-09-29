Il Duo Mercadante chiude in bellezza la stagione musicale di Casciago
Sabato e domenica, due appuntamenti musicali di grande qualità: l’inaugurazione della Stagione di Tradate e la chiusura della Stagione Musicale di Casciago, con un concerto del duo Mercadante
Una chiusura in bellezza per la stagione musicale di Casciago, realizzata in collaborazione con l’associazione Più che Suono. Domenica 28 settembre a Villa Castelbarco a Casciago è stato protagonista il duo Mercadante, composto dal clarinettista Rocco de Bernardis e dal pianista Leo Binetti.
Insieme, i due musicisti hanno proposto un programma ricco di emozioni e virtuosismi, che ha affascinato il pubblico che ha riempito la Sala dei Papi.
