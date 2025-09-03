Varese News

Il giovedì in diretta di Radio Materia tra legalità e lotta alle dipendenze

Ospite di Soci All Time (16,30) sarà Francesca Dileo, volontaria dell'associazione Amici di Gulliver mentre a Chi l'avrebbe mai detto (ore 18) avremo il content creator Nicolas Ninno

Il giovedì  in diretta di Radio Materia si divide tra lotta alle mafie e lotta alle dipendenze, due temi che da un certo punto di vista  si possono anche sovrapporre se pensiamo a quanto la droga sia una fonte di guadagno per le organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Soci All Time

Alle 16,30, nella trasmissione Soci All Time, avremo come ospite Francesca Dileo che è una volontaria di Amici di Gulliver che mette il suo tempo a disposizione delle persone che lottano contro il demone delle sostanze. Con lei parleremo dell’importanza del volontariato nei progetti portati avanti dalla comunità di recupero varesina che da tanti anni è punto di riferimento per centinaia di famiglie che hanno affidato a questa importante realtà un proprio caro.

Chi l’avrebbe mai detto

Alle 18, invece, a Chi l’avrebbe mai detto ospiteremo un giovanissimo come Nicolas Ninno, neolaureato con una tesi sulle stragi mafiose e curatore del profilo instagram Memorie di Mafia. Partiremo dalla tesi con la quale si è laureato di recente, dedicata ad una strage dimenticata come quella di Ciaculli, per poi toccare il tema della presenza mafiosa al nord e di come questo tema sia sentito dalle nuove generazioni.

Non perdetevi le nostre dirette e, se volete ascoltare le puntate precedenti, trovate il podcast qui sotto.

 

