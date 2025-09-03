Il giovedì in diretta di Radio Materia tra legalità e lotta alle dipendenze
Ospite di Soci All Time (16,30) sarà Francesca Dileo, volontaria dell'associazione Amici di Gulliver mentre a Chi l'avrebbe mai detto (ore 18) avremo il content creator Nicolas Ninno
Il giovedì in diretta di Radio Materia si divide tra lotta alle mafie e lotta alle dipendenze, due temi che da un certo punto di vista si possono anche sovrapporre se pensiamo a quanto la droga sia una fonte di guadagno per le organizzazioni criminali di stampo mafioso.
Soci All Time
Alle 16,30, nella trasmissione Soci All Time, avremo come ospite Francesca Dileo che è una volontaria di Amici di Gulliver che mette il suo tempo a disposizione delle persone che lottano contro il demone delle sostanze. Con lei parleremo dell’importanza del volontariato nei progetti portati avanti dalla comunità di recupero varesina che da tanti anni è punto di riferimento per centinaia di famiglie che hanno affidato a questa importante realtà un proprio caro.
Chi l’avrebbe mai detto
Alle 18, invece, a Chi l’avrebbe mai detto ospiteremo un giovanissimo come Nicolas Ninno, neolaureato con una tesi sulle stragi mafiose e curatore del profilo instagram Memorie di Mafia. Partiremo dalla tesi con la quale si è laureato di recente, dedicata ad una strage dimenticata come quella di Ciaculli, per poi toccare il tema della presenza mafiosa al nord e di come questo tema sia sentito dalle nuove generazioni.
Non perdetevi le nostre dirette e, se volete ascoltare le puntate precedenti, trovate il podcast qui sotto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.