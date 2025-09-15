Il “Mimmo Bellomo” va alla Futura Volley davanti agli occhi di Paola Egonu

È la Futura Volley Giovani Busto Arsizio la vincitrice della 45ª edizione del Trofeo Mimmo Bellomo, andato in scena nel weekend alla “Soevis Arena” di Castellanza. La squadra bustocca si è imposta nella finalissima con un secco 3-0 sul GSO Villa Cortese, conquistando per la terza volta nella sua storia il quadrangolare.

Le Cocche – che hanno annunciato la firma “definitiva” dell’opposta olandese Lavinia Maiorano – hanno ceduto un solo set a Concorezzo nel match di semifinale (Orlandi 20, Tkachenko 12) mentre il GSO ha sorpreso Modena al tie-break (Shpuza e Ratti 17) guadagnando un inatteso derby per l’assegnazione del trofeo. Concorezzo ha vinto nettamente (3-0) la finale di consolazione mentre, come detto, la Futura non ha avuto problemi ad aggiudicarsi il “Bellomo” (18-25, 9-25, 15-25) con Orlandi e Tkachenko ancora protagoniste in attacco.

Organizzato dal consorzio Duo Volley e patrocinato dal Comune di Castellanza, il torneo ha visto la partecipazione di quattro formazioni di alto livello: tre squadre di Serie A2 – Futura Volley Giovani, SSD Pallavolo Concorezzo e Volley Modena – e una di Serie B1, il GSO Villa Cortese, capace però di arrivare all’ultimo atto del trofeo.

A impreziosire la manifestazione, la presenza di un’ospite speciale: la campionessa del mondo Paola Egonu, che ha assistito alle finali del torneo, regalando sorrisi e fotografie ai tanti appassionati presenti.

A ricevere il premio di MVP del torneo è stata Bianca Orlandi, schiacciatrice della Futura Volley Giovani, protagonista con 33 punti messi a segno tra semifinale e finale. «È sempre bello vincere un trofeo che ha un significato così importante – ha commentato al termine del match – Siamo felici della prestazione e di iniziare la stagione con fiducia».

Nel corso della cerimonia conclusiva è intervenuto anche Luigi Landonio: «Come presidente della DuoVolley ringrazio tutte le società che hanno partecipato a questa edizione del trofeo “Mimmo Bellomo”, uno dei tornei più longevi d’Italia. Un grazie anche agli allenatori, alle giocatrici, ai dirigenti che hanno onorato la memoria del nostro indimenticato dirigente. E un grazie anche al pubblico e alla stampa che ci hanno seguito in questa due giorni di volley femminile».