Il “Settembre angerese” si veste di musica e colori con la Festa dell’Uva

Due giornate intense hanno animato il lungolago e il centro di Angera nel weekend del 27 e 28 settembre con il Settembre angerese, tra la rassegna Un lago di…Vino e la tradizionale Festa dell’Uva.

Conferenze, degustazioni, concerti e sfilate hanno dato vita a momenti di grande convivialità e partecipazione. Il rione Bruschera si è confermato vincitore della competizione, ma l’entusiasmo di tutta la comunità ha reso speciale la manifestazione.

«Uno speciale ringraziamento a tutti i bambini e tutte le bambine che hanno preso parte alla tradizionale manifestazione del Settembre angerese», ha sottolineato l’amministrazione comunale nel bilancio della festa.