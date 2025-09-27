Il tour de force del Varese si chiude in casa del Club Milano: “Sfruttiamo l’entusiasmo”

Quinta di campionato in arrivo per il Girone A di Serie D che domenica 28 settembre scenderà si nuovo in campo dopo la settimana intensa del turno infrasettimanale. Una settimana impegnativa per tutto il girone ma per il Varese in particolare, che ha giocato due gare toste e di grande dispendio di energia contro Sestri Levante e Cairese, riuscendo a portare a casa sei punti ma dovendo ora far fronte alla stanchezza, acuita anche dalle varie indisposizioni nella rosa biancorossa. Tentoni, Bertoni, Romero, Salera, Barzotti e Qeros sono tutti elementi che al momento sono stati a disposizione con il contagocce e questo non ha permesso a mister Andrea Ciceri di avere ricambi freschi tra una gara e l’altra ma anche a partita in corso.

Il prossimo impegno per Bruzzone e compagni sarà la trasferta di Pero – la più corta della stagione dopo due viaggi in Liguria – in casa del Club Milano. I milanesi – un po’ come la Cairese – sono una squadra che ha raccolto meno di quanto espresso in campo e arrivano dal convincente pareggio in casa del Saluzzo che – come sa bene il Varese – è un campo tutt’altro che agevole. A guidare il team di Pero è Giuseppe Scavo, uno dei più giovani della categoria (classe 1989), ma già capace di vincere il campionato di Eccellenza proprio con il Club nel 2023 e poi conquistare due salvezze tranquille, l’anno scorso da subentrato a metà stagione. Due gli ex nelle file dei meneghini: il difensore Davide Bernacchi e l’attaccante Riccardo Goffi.

In casa Varese la fatica delle tre gare ravvicinate contrasta con l’entusiasmo della buona partenza in termine di risultati. «Sicuramente il triplice impegno è sempre dispendioso – spiega mister Ciceri -. Se da un punto di vista fisico abbiamo cercato di recuperare, dal punto di vista mentale dobbiamo essere bravi a rilanciare e ripartire cercando di sfruttare l’entusiasmo di questo buon inizio di campionato. Ci stiamo dicendo che vestire una maglia così importante non capita tutti gli anni e quindi dobbiamo sfruttare l’occasione avuta. Riguardo agli uomini stiamo capendo come e se fare un po’ di turnover, anche perché abbiamo tante situazioni al limite che bisogna gestire al meglio».

Il fischio d’inizio allo stadio “Gianni Brera” di Pero sarà domenica 28 settembre alle ore 15.

SERIE D GIRONE A – V GIORNATA

Biellese – NovaRomentin; Cairese – Asti; Chisola – Sanremese; Club Milano – Varese; Gozzano – Saluzzo; Lavagnese – Celle Varazze; Ligorna – Sestri Levante; Vado – Imperia; Valenzana – Derthona.

CLASSIFICA: Vado 12; Ligorna, Varese 10; Chisola 8; Saluzzo 7; Sestri Levante, NovaRomentin, Celle Varazze 6; Biellese, Lavagnese, Valenzana, Asti 5; Sanremese, Derthona 3; Cairese, Club Milano 2; Gozzano, Imperia 1.

