Il “Volo Libero Lago Maggiore“ di Casalzuigno conquista il podio al Campionato Regioni Occidentali di parapendio
Tra le termiche e le traiettorie perfette, a brillare nel campo di gara tra Piemonte e Lombardia è stato il Club della Valcuvia
Cinque task, due regioni, trentatré club avversari e un solo obiettivo: volare alto. Il Campionato Regioni Occidentali (CRO) di parapendio, promosso dalla FIVL (Federazione Italiana Volo Libero), ha infiammato i cieli di Piemonte e Lombardia con una competizione avvincente che ha messo alla prova i migliori piloti del nord Italia. E tra le termiche e le traiettorie perfette, a brillare è stato il Club Volo Libero Lago Maggiore di Casalzuigno (immagine di repertorio).
Un bottino di medaglie e un traguardo storico
Il CRO si è concluso domenica 14 settembre 2025 con la festa finale e la premiazione a Salto di Cuorgnè (TO), dove il VLLM ha fatto incetta di riconoscimenti. Ben quattro medaglie individuali hanno premiato l’eccellenza dei suoi piloti:
- Alessio John Paldino – Secondo posto categoria Fun
- Alessandro Tesse – Terzo posto categoria Fun
- Monica Rotelli – Prima classificata categoria Donna Fun
- Irina Dimida – Terza classificata categoria Donna Fun
Ma il vero trionfo è arrivato grazie alla forza del gruppo: il VLLM ha conquistato il terzo posto assoluto nella classifica club, su ben 34 squadre partecipanti. Un risultato che non nasce solo dal talento individuale, ma dalla sinergia e dal lavoro di squadra di tutti i piloti del club.
Una squadra che vola unita
Dietro ogni medaglia c’è un team che lavora in armonia. Oltre ai piloti premiati un grazie va ad Andrea Rovea, Lorenzo Naso, Andrea Verona, Maurizio Carluccio, Massimiliano Ghelfi, Jhonata Berardi e Davide Barenghi che hanno contribuito con dedizione e spirito sportivo al terzo posto tra i club, dimostrando che il VLLM non è solo un club di volo, ma una vera famiglia che condivide la passione per il volo libero e l’amore per il territorio.
Orgoglio Valcuviano, sguardo al futuro
Il successo del VLLM è anche il successo di Casalzuigno e della Valcuvia, che grazie a questi atleti si affermano come fucina di talenti nel panorama del volo libero italiano. E il futuro promette ancora emozioni: nella primavera 2026, i migliori piloti dei campionati regionali 2025 si sfideranno nella prestigiosa Coppa delle Regioni, dove il VLLM sarà pronto a difendere i colori della provincia di Varese con orgoglio e caparbietà.
