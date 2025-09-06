Varese News

In fiamme il pontile di Porto Vecchio di Travedona Monate

L'incendio causato dall'accensione di alcuni fuochi d'artificio ha danneggiato la struttura situata nella spiaggia di Via Marcobi

Una brutta sorpresa per gli abitanti di Travedona Monate. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre un incendio ha interessato il pontile di Porto Vecchio sulla riva in località Monate. i galleggianti della struttura situata alla spiaggia pubblica di Via Marcobi sono stati danneggiati dalle fiamme, e parte del pontile è finita sott’acqua.

L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto questa mattina alle 5. Le fiamme innescate dai fuochi d’artificio hanno danneggiato anche alcuni pedalò.
Al sopralluogo ha partecipato anche il sindaco di Travedona Monate Angelo Fiombo. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’incendio sarebbe stato causato dall’accensione illegale di alcuni fuochi d’artificio. «Sono in corso le indagini – comunica l’amministrazione comunale – per identificare i responsabili di questo gesto grave e irresponsabile».

Il Comune di Travedona Monate informa inoltre che l’accesso alla spiaggia di Porto Vecchio resterà chiuso fino a nuova comunicazione.

Pubblicato il 06 Settembre 2025
