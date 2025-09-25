In tanti per “pulire il mondo” partendo da Olgiate Olona

Grande partecipazione e soddisfazione per l’edizione 2025 di Puliamo il Mondo, l’iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente con il Comune di Olgiate Olona che anche quest’anno ha visto protagonista la comunità olgiatese.

Sin dal ritrovo delle ore 9:30 nel cortile del municipio, tante persone, adulti, bambini e associazioni hanno risposto con entusiasmo all’appello del Comune di Olgiate Olona, unendo le forze per ripulire parchi, boschi e aree verdi del territorio.

“Chi lo ama, lo protegge” è lo spirito che ha animato i volontari, affiancati da Avis, Aido, Pro Loco e Protezione Civile. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di prevenzione e sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente e della cosa pubblica, che negli ultimi anni ha visto l’amministrazione comunale collaborare con realtà come Wwf, PlasticFree e SelvaUrbana.

Sacchi e guanti, distribuiti gratuitamente, hanno permesso ai partecipanti di raccogliere diversi rifiuti abbandonati, restituendo decoro e bellezza agli spazi comuni scendendo lungo la bella valle Olona. Alcuni hanno portato pinze e attrezzature personali, dimostrando quanto forte sia il senso civico della comunità.

La mattinata è iniziata con una colazione offerta dalla Pro Loco di Olgiate Olona, che ha contribuito anche alla logistica dell’iniziativa. La Protezione Civile ha garantito supporto operativo e sicurezza durante le attività.

Oltre ai rifiuti raccolti, la vera vittoria della giornata è stata la partecipazione: un segnale chiaro che i cittadini credono in un paese più pulito, più bello e più consapevole.

Il futuro dell’ambiente dipende da gesti concreti come questo e siamo orgogliosi che Olgiate Olona abbia risposto con tanta generosità.