Incidente mortale a Rovello Porro, la vittima è un motociclista di 26 anni

Tragedia nella tarda serata di ieri, domenica, a Rovello Porro, lungo via Vittorio Veneto. Un giovane motociclista di 26 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un’auto.

L’incidente si è verificato poco dopo le 23.30. Secondo quanto riportato dai soccorritori, nello schianto sono rimaste coinvolte due persone: il motociclista, purtroppo deceduto sul posto, e un uomo di 60 anni che viaggiava sull’automobile e che è stato soccorso in codice giallo.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti in forze i mezzi di emergenza: due ambulanze, l’elisoccorso e un’automedica. Purtroppo, per il giovane motociclista ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L’uomo di 60 anni è stato invece preso in carico dai sanitari e portato in ospedale in codice giallo, al Sant’Anna di Como.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cantù, mentre i Vigili del Fuoco di Como hanno operato per la messa in sicurezza della strada.

L’impatto è stato molto violento: la moto ha preso fuoco e l’auto si è ribaltata. La circolazione è rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Dopo il grave incidente di Grandate, con due giovani motociclisti deceduti, n fine settimana che segna un tragico bilancio sulle strade del Comasco.