Incidente mortale a Rovello Porro, la vittima è un motociclista di 26 anni
Un'altra tragedia sulle strade del Comasco dopo la morte dei due ragazzi sabato sera a Grandate
Tragedia nella tarda serata di ieri, domenica, a Rovello Porro, lungo via Vittorio Veneto. Un giovane motociclista di 26 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un’auto.
L’incidente si è verificato poco dopo le 23.30. Secondo quanto riportato dai soccorritori, nello schianto sono rimaste coinvolte due persone: il motociclista, purtroppo deceduto sul posto, e un uomo di 60 anni che viaggiava sull’automobile e che è stato soccorso in codice giallo.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti in forze i mezzi di emergenza: due ambulanze, l’elisoccorso e un’automedica. Purtroppo, per il giovane motociclista ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L’uomo di 60 anni è stato invece preso in carico dai sanitari e portato in ospedale in codice giallo, al Sant’Anna di Como.
Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cantù, mentre i Vigili del Fuoco di Como hanno operato per la messa in sicurezza della strada.
L’impatto è stato molto violento: la moto ha preso fuoco e l’auto si è ribaltata. La circolazione è rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.
Dopo il grave incidente di Grandate, con due giovani motociclisti deceduti, n fine settimana che segna un tragico bilancio sulle strade del Comasco.
Scontro tra moto a Grandate: muoiono due ragazzi di 17 e 20 anni
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.