Varese News

Salute

Incontro in ospedale tra Monti e Saffa: “Valorizzare le professioni sanitarie per affrontare le sfide del territorio”

Incontro al Circolo tra il Consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, e il dottor Antonio Staffa, Direttore della Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociosanitarie

Ospedale varese pronto soccorso ospedale di circolo

Si è svolto oggi presso l’Ospedale di Circolo di Varese (ASST Sette Laghi) un incontro tra il Consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, e il dottor Antonio Staffa, Direttore della Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociosanitarie.

“ASST Sette Laghi rappresenta un’eccellenza per Regione Lombardia – ha dichiarato Monti – con oltre 3.600 professionisti sanitari tra infermieri, tecnici e operatori. Una realtà che riesce a gestire la complessità di un’azienda con sette distretti, sei presidi ospedalieri e numerosi servizi territoriali e di comunità”.

Monti ha sottolineato l’impegno di Regione Lombardia per la valorizzazione delle professioni sanitarie, portato avanti negli anni con la riforma sanitaria lombarda e la definizione del Piano sociosanitario regionale, con particolare attenzione alle esigenze di un’area di confine come quella varesina.

“Le sfide sono molteplici – ha proseguito – dal dumping salariale legato alla vicinanza con la Svizzera alle difficoltà nel reperire personale. Per questo servono azioni concrete: grazie a un mio intervento in Regione, abbiamo finanziato la ristrutturazione di una palazzina che offrirà alloggi a canone agevolato per gli operatori sanitari. Il tema della casa è cruciale, perché sostenere chi vince un concorso e deve trasferirsi può diventare anche un modo per attrarre nuovi professionisti sul nostro territorio”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.