Incontro in ospedale tra Monti e Saffa: “Valorizzare le professioni sanitarie per affrontare le sfide del territorio”
Incontro al Circolo tra il Consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, e il dottor Antonio Staffa, Direttore della Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociosanitarie
Si è svolto oggi presso l’Ospedale di Circolo di Varese (ASST Sette Laghi) un incontro tra il Consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, e il dottor Antonio Staffa, Direttore della Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociosanitarie.
“ASST Sette Laghi rappresenta un’eccellenza per Regione Lombardia – ha dichiarato Monti – con oltre 3.600 professionisti sanitari tra infermieri, tecnici e operatori. Una realtà che riesce a gestire la complessità di un’azienda con sette distretti, sei presidi ospedalieri e numerosi servizi territoriali e di comunità”.
Monti ha sottolineato l’impegno di Regione Lombardia per la valorizzazione delle professioni sanitarie, portato avanti negli anni con la riforma sanitaria lombarda e la definizione del Piano sociosanitario regionale, con particolare attenzione alle esigenze di un’area di confine come quella varesina.
“Le sfide sono molteplici – ha proseguito – dal dumping salariale legato alla vicinanza con la Svizzera alle difficoltà nel reperire personale. Per questo servono azioni concrete: grazie a un mio intervento in Regione, abbiamo finanziato la ristrutturazione di una palazzina che offrirà alloggi a canone agevolato per gli operatori sanitari. Il tema della casa è cruciale, perché sostenere chi vince un concorso e deve trasferirsi può diventare anche un modo per attrarre nuovi professionisti sul nostro territorio”.
