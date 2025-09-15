La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli in visita a Rovellasca

Giovedì 18 settembre Rovellasca accoglierà la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in occasione di una mattinata sui temi dell’inclusione sociale e del sostegno delle fragilità.

L’incontro prenderà il via alle 10 allo Spazio Santa Marta, dove saranno presentati i servizi e le nuove progettualità promosse da ASCI – l’Azienda sociale comuni insieme che unisce 19 comuni dell’ambito territoriale Lomazzo Fino Mornasco – nell’ambito di Famiglie al Centro, insieme alle realtà del Villaggio Sos. Un’occasione per mettere in luce percorsi dedicati al supporto delle famiglie e alle reti di prossimità che rafforzano il tessuto sociale del territorio.

Alle 10.30 la ministra Locatelli visiterà la sede della Croce Azzurra Odv, con un momento di ricordo in onore di Armando Trainini, figura significativa per la comunità.

Successivamente, alle 11.30, è in programma l’inaugurazione del nuovo negozio Usato Solidale e della stireria StiraGiò, iniziative nate per offrire opportunità concrete di inclusione lavorativa e sostegno a chi vive situazioni di fragilità. Nella Sala Tonani della Biblioteca comunale, la mattinata si arricchirà anche di un intervento artistico con le opere di Alejandro Belleri.

La giornata si concluderà con un rinfresco curato dalla Cooperativa “Si Può Fare”, ulteriore testimonianza di come la collaborazione tra enti, associazioni e realtà del territorio possa tradursi in esperienze inclusive e di valore sociale.

La partecipazione all’evento è aperta a tutta la cittadinanza.