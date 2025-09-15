La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli in visita a Rovellasca
Giovedì 18 settembre allo Spazio Santa Marta saranno presentati i servizi e le nuove progettualità promosse da ASCI, l'Azienda sociale comuni insieme che unisce 19 comuni dell’ambito territoriale Lomazzo Fino Mornasco - nell’ambito di Famiglie al Centro
Giovedì 18 settembre Rovellasca accoglierà la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in occasione di una mattinata sui temi dell’inclusione sociale e del sostegno delle fragilità.
L’incontro prenderà il via alle 10 allo Spazio Santa Marta, dove saranno presentati i servizi e le nuove progettualità promosse da ASCI – l’Azienda sociale comuni insieme che unisce 19 comuni dell’ambito territoriale Lomazzo Fino Mornasco – nell’ambito di Famiglie al Centro, insieme alle realtà del Villaggio Sos. Un’occasione per mettere in luce percorsi dedicati al supporto delle famiglie e alle reti di prossimità che rafforzano il tessuto sociale del territorio.
Alle 10.30 la ministra Locatelli visiterà la sede della Croce Azzurra Odv, con un momento di ricordo in onore di Armando Trainini, figura significativa per la comunità.
Successivamente, alle 11.30, è in programma l’inaugurazione del nuovo negozio Usato Solidale e della stireria StiraGiò, iniziative nate per offrire opportunità concrete di inclusione lavorativa e sostegno a chi vive situazioni di fragilità. Nella Sala Tonani della Biblioteca comunale, la mattinata si arricchirà anche di un intervento artistico con le opere di Alejandro Belleri.
La giornata si concluderà con un rinfresco curato dalla Cooperativa “Si Può Fare”, ulteriore testimonianza di come la collaborazione tra enti, associazioni e realtà del territorio possa tradursi in esperienze inclusive e di valore sociale.
La partecipazione all’evento è aperta a tutta la cittadinanza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.