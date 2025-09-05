Varese News

Scuola

L’amministrazione comunale di Cuveglio al lavoro per migliorare le scuole

Numerosi interventi avviati per garantire spazi scolastici più sicuri e funzionali, con una particolare attenzione alle necessità degli studenti e delle strutture educative

Generico 01 Sep 2025

L’Amministrazione Comunale di Cuveglio si prepara ad accogliere il nuovo anno scolastico con una serie di interventi mirati a migliorare le strutture scolastiche e a rispondere alle esigenze della comunità educativa.

Nel corso dell’estate, periodo di sospensione delle attività didattiche, sono stati realizzati importanti lavori di manutenzione e rinnovamento in vari edifici scolastici. Tra le principali azioni intraprese, spiccano la sostituzione dei corpi illuminanti negli edifici della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, al fine di migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza degli ambienti. Inoltre, sono stati ristrutturati i servizi igienici e la parte in vetro della copertura della mensa scolastica, che ora presenta uno spazio più funzionale e accogliente.

Un altro intervento significativo è la sostituzione dello scuolabus, con l’acquisto di un nuovo veicolo che rispetta le normative del codice della strada e garantisce un trasporto sicuro per gli studenti.

In questi giorni, l’Amministrazione è impegnata nei lavori di sistemazione dell’area esterna della Scuola dell’Infanzia: sono in corso interventi di manutenzione alle aree giochi, alle sabbionaie e al piazzale pavimentato con autobloccanti, per rendere gli spazi all’aperto più sicuri e fruibili per i bambini.

Generico 01 Sep 2025

Tutti questi interventi sono in linea con il programma dell’Amministrazione Comunale, che punta a migliorare le strutture scolastiche e a garantire un ambiente di apprendimento ottimale per i giovani concittadini. Come confermato dal sindaco, l’impegno è volto a dare la massima attenzione alle necessità dei ragazzi, cuore del futuro della nostra comunità.

Generico 01 Sep 2025

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.