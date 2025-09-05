L’amministrazione comunale di Cuveglio al lavoro per migliorare le scuole

L’Amministrazione Comunale di Cuveglio si prepara ad accogliere il nuovo anno scolastico con una serie di interventi mirati a migliorare le strutture scolastiche e a rispondere alle esigenze della comunità educativa.

Nel corso dell’estate, periodo di sospensione delle attività didattiche, sono stati realizzati importanti lavori di manutenzione e rinnovamento in vari edifici scolastici. Tra le principali azioni intraprese, spiccano la sostituzione dei corpi illuminanti negli edifici della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, al fine di migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza degli ambienti. Inoltre, sono stati ristrutturati i servizi igienici e la parte in vetro della copertura della mensa scolastica, che ora presenta uno spazio più funzionale e accogliente.

Un altro intervento significativo è la sostituzione dello scuolabus, con l’acquisto di un nuovo veicolo che rispetta le normative del codice della strada e garantisce un trasporto sicuro per gli studenti.

In questi giorni, l’Amministrazione è impegnata nei lavori di sistemazione dell’area esterna della Scuola dell’Infanzia: sono in corso interventi di manutenzione alle aree giochi, alle sabbionaie e al piazzale pavimentato con autobloccanti, per rendere gli spazi all’aperto più sicuri e fruibili per i bambini.

Tutti questi interventi sono in linea con il programma dell’Amministrazione Comunale, che punta a migliorare le strutture scolastiche e a garantire un ambiente di apprendimento ottimale per i giovani concittadini. Come confermato dal sindaco, l’impegno è volto a dare la massima attenzione alle necessità dei ragazzi, cuore del futuro della nostra comunità.