Le campionesse della Inox Team Softball Saronno portano la Coppa delle Coppe in Comune
Questa mattina Christina Toniolo e Alessandra Rotondo, in rappresentanza della squadra, accompagnate dal presidente della società Massimo Rotondo, sono state ricevute in Comune dalla sindaca Ilaria pagani e dall'assessora Lucy Sasso
Una delegazione della Inox Team Saronno Softball è stata ricevuta questa mattina in Comune dalla sindaca Ilaria Pagani e dall’assessora ai giovani Lucy Sasso per festeggiare simbolicamente con la città la Coppa delle Coppe.
Christina Toniolo e Alessandra Rotondo, in rappresentanza della squadra, accompagnate dal presidente della società Massimo Rotondo, hanno ricevuto dalla sindaca una targa ricordo.
«Un risultato importantissimo, per voi, per lo sport e anche per tutti i giovani saronnesi – ha detto Ilaria Pagani – Crediamo molto nel valore dello sport, come strumento per sane abitudini di vita ma anche perché è un importante veicolo di socialità e di sane relazioni tra i giovani».
«Tanti complimenti per questo traguardo raggiunto, che ha portato il nome di Saronno in Europa, ed è per tutta la città motivo di orgoglio – ha aggiunto Lucy Sasso – Ne sono doppiamente contenta, perché siete giovani e siete donne».
Emozionato anche il presidente Massimo Rotondo, che insieme alla squadra ha deciso di lasciare la Coppa delle Coppe esposta in Comune: «Siamo felici che tutti i cittadini di Saronno possano vedere la coppa ed essere orgogliosi di questa squadra – ha detto – Il mio augurio è che sempre più saronnesi possano conoscere questo sport e li invito a venire allo stadio quando gioca la Inox Team Saronno, per sostenere la squadra della nostra città».
La breve cerimonia si è chiusa con la promessa della sindaca di andare a conoscere tutta la squadra allo stadio.
Softball, la Inox Team Saronno conquista la Coppa delle Coppe 2025
