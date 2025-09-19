Maglie e gadget contraffatti al mercato: maxi sequestro della Finanza a Busto Arsizio

Dai controlli della Guardia di Finanza al mercato cittadino di Busto Arsizio saltan fuori 820 articoli contraffatti tra maglie, pantaloncini, sciarpe e berretti con i loghi delle più note squadre di calcio italiane ed estere: tutto sequestrato dai militari del Gruppo di Busto Arsizio.

Fra il materiale sospetto anche divise di club come Inter, Milan, Juventus, Napoli, Barcellona, Real Madrid e PSG, oltre a quelle di nazionali celebri come Italia, Argentina e Brasile.

Il valore commerciale della merce, destinata soprattutto ai tifosi più giovani, è stato stimato in oltre 16 mila euro. Proprio le maglie per bambini sono state ritenute potenzialmente nocive, poiché prive delle certificazioni richieste dagli standard di sicurezza.

Il titolare della ditta individuale, un venditore ambulante italiano, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” e “ricettazione”.

L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti intensificata dal Comando Provinciale di Varese, con l’obiettivo di tutelare non solo la leale concorrenza e il tessuto produttivo nazionale, ma anche la salute dei consumatori, troppo spesso ingannati da etichette false e prodotti non sicuri.