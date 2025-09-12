Martedì 16 settembre sciopero nazionale precari del Pnrr nella Giustizia

La Fp Cgil ha indetto, per l’intera giornata di martedì 16 settembre, lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori precari del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, assunti con i fondi del Pnrr per sostenere gli uffici giudiziari.

“Si tratta di circa 12.000 persone – spiega Dino Pusceddu, segretario Fp Cgil Lombardia –: operatrici e operatori degli uffici per il processo, addetti ai data entry, funzionari tecnici. A oggi solo 3.000 hanno la garanzia di una stabilizzazione, altri 3.000 attendono risorse promesse nella legge di bilancio, mentre 6.000 rischiano di trovarsi senza lavoro alla scadenza dei contratti, il 30 giugno 2026. Una prospettiva che significherebbe perdita di reddito per migliaia di famiglie e un colpo durissimo al sistema giustizia, già segnato da croniche carenze di personale, a partire dalla Lombardia”.

Per la Fp Cgil la questione è dirimente: senza lavoro stabile e dignitoso la giustizia fa fatica a funzionare. “La stabilizzazione – sottolinea Pusceddu – non è un favore, ma una scelta di equità e una condizione strutturale per garantire ai cittadini e alle cittadine un servizio giustizia efficiente e accessibile”. Lo sciopero è il frutto di una mobilitazione crescente: presìdi, assemblee nei luoghi di lavoro, raccolta firme, iniziative locali. In Lombardia la giornata di sciopero sarà accompagnata da diversi presìdi, provinciali e interprovinciali, davanti ai Palazzi di Giustizia e successivamente sarà consegnata ai Prefetti una nota con le rivendicazioni sindacali da trasmettere al Governo. “Le istituzioni locali non possono rimanere in silenzio di fronte al rischio concreto di vedere il servizio giustizia alla propria cittadinanza in sempre più gravi difficoltà”.

Questi i presidi davanti ai Tribunali: Brescia, ore 10-12. Cremona, ore 10-12. Milano, in Corso di Porta Vittoria, ore 10-13. Monza, in via Vittorio Emanuele, ore 9-12. Sondrio, volantinaggio dalle 9 alle 10.30.