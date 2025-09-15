Varese News

Mauro Vitiello a “Uno Mattina” per raccontare il progetto “Vieni a Vivere a Varese”

Il presidente della Camera di Commercio ospite su RaiUno per presentare l’iniziativa che punta ad attrarre giovani e talenti nella provincia di Varese

mauro vitiello camera di commercio

Questa mattina, lunedì 15 settembre, il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, sarà ospite del programma televisivo “Uno Mattina” su RaiUno. L’intervento, in onda alle 9.20, è stato dedicato alla presentazione del progetto “Vieni a Vivere a Varese”, promosso dall’ente camerale. L’iniziativa mira a sostenere i giovani che scelgono di lavorare e stabilirsi sul territorio, offrendo incentivi economici e agevolazioni abitative. Un modo concreto per contrastare l’emigrazione dei talenti e rafforzare l’attrattività della provincia varesina.
La vetrina nazionale offerta da RaiUno darà visibilità a un progetto che coniuga opportunità professionali e qualità della vita. “Vieni a Vivere a Varese” vuole essere un invito a guardare al futuro senza lasciare la propria terra.

Casa e lavoro, Varese rilancia: il bando che attira giovani e trattiene talenti

Pubblicato il 15 Settembre 2025
