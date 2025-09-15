Mauro Vitiello a “Uno Mattina” per raccontare il progetto “Vieni a Vivere a Varese”

Questa mattina, lunedì 15 settembre, il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, sarà ospite del programma televisivo “Uno Mattina” su RaiUno. L’intervento, in onda alle 9.20, è stato dedicato alla presentazione del progetto “Vieni a Vivere a Varese”, promosso dall’ente camerale. L’iniziativa mira a sostenere i giovani che scelgono di lavorare e stabilirsi sul territorio, offrendo incentivi economici e agevolazioni abitative. Un modo concreto per contrastare l’emigrazione dei talenti e rafforzare l’attrattività della provincia varesina.

La vetrina nazionale offerta da RaiUno darà visibilità a un progetto che coniuga opportunità professionali e qualità della vita. “Vieni a Vivere a Varese” vuole essere un invito a guardare al futuro senza lasciare la propria terra.