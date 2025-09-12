Varese News

Italia/Mondo

Micol Forti alla guida del Mart di Rovereto e Trento

Il suo mandato comincerà il primo dicembre. Negli ultimi 25 anni, Forti ha diretto la Collezione di Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani

micol forti

Dal 1° dicembre 2025 Micol Forti raccoglierà il testimone di Diego Ferretti e diventerà direttrice del Mart, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Sarà la quinta donna a guidare l’istituzione, dopo Gabriella Belli, Cristiana Collu, Gianfranco Maraniello e lo stesso Ferretti.

Micol Forti è stata nominata attraverso un bando della Provincia autonoma di Trento. Il concorso prevede un mandato fino al 2028, ma Forti potrebbe essere riconfermata per altri cinque anni.

Micol Forti è nata a Roma nel 1964. Laureata in Storia dell’arte all’Università La Sapienza, Forti ha diretto la Collezione di Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani dal 2000 al 2025. Forti è una figura di spicco del panorama artistico e culturale italiano e internazionale, con oltre 130 pubblicazioni.

Nel 2018, Micol Forti è intervenuta anche al MA*GA di Gallarate, dove ha tenuto una conferenza sui temi del Novecento, Paolo VI e sulla Collezione di Arte contemporanea dei Musei Vaticani.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.