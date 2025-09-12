Micol Forti alla guida del Mart di Rovereto e Trento
Il suo mandato comincerà il primo dicembre. Negli ultimi 25 anni, Forti ha diretto la Collezione di Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani
Dal 1° dicembre 2025 Micol Forti raccoglierà il testimone di Diego Ferretti e diventerà direttrice del Mart, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Sarà la quinta donna a guidare l’istituzione, dopo Gabriella Belli, Cristiana Collu, Gianfranco Maraniello e lo stesso Ferretti.
Micol Forti è stata nominata attraverso un bando della Provincia autonoma di Trento. Il concorso prevede un mandato fino al 2028, ma Forti potrebbe essere riconfermata per altri cinque anni.
Micol Forti è nata a Roma nel 1964. Laureata in Storia dell’arte all’Università La Sapienza, Forti ha diretto la Collezione di Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani dal 2000 al 2025. Forti è una figura di spicco del panorama artistico e culturale italiano e internazionale, con oltre 130 pubblicazioni.
Nel 2018, Micol Forti è intervenuta anche al MA*GA di Gallarate, dove ha tenuto una conferenza sui temi del Novecento, Paolo VI e sulla Collezione di Arte contemporanea dei Musei Vaticani.
