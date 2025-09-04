Monviso Volley già in forma, la Futura strappa un set in amichevole

Secondo test stagionale per la Futura Volley Giovani, che cede 1-3 al Monviso Volley, formazione che milita in Serie A1 e che è ha raccolto l’eredità di Pinerolo. Davanti a una discreta cornice di pubblico al PalaSanLuigi, le due squadre hanno dato vita a una partita vera, con le piemontesi che dal terzo set hanno schierato anche la forte bielorussa Anna Davyskiba, unitasi al gruppo solo da un paio di giorni.

Coach Milano ha tenuto a riposto Taboroelli e Tkachenko (stop precauzionale per un fastidio alla schiena) mentre sul fronte Monviso coach Marchiaro è ancora senza le tre straniere impegnate ai Mondiali in Thailandia. Quattro i set disputati con le piemontesi che hanno vinto i primi tre parziali ma sempre con distacchi minimi, mentre le Cocche hanno messo a segno un 25-18 nel quarto e ultimo parziale disputato.

In casaa bustocca la migliore marcatrice è stata Marika Longobardi che ha messo a terra 18 punti col 47% in attacco; bene anche Bianca Orlandi, a quota 15 con un ottimo 56% mentre Maiorino ha sfiorato la doppia cifra con 9 punti. Tra le ospiti spiccano i 18 di Dodson ma anche Davyskiba in mezza partita è andata in doppia cifra (13).

La Futura tornerà ora in campo sabato 6 settembre: è stato annullato l’allenamento congiunto del mattino contro la formazione svizzera del Neuchatel ma è stato confermato quello del pomeriggio contro la Millenium Brescia. L’appuntamento è per le ore 17 alla Soevis Arena di Castellanza, sede delle partite interne delle Cocche.

Futura Volley Giovani-Monviso Volley 1-3 (22-25, 22-25, 26-28, 25-18)

Futura Busto A.: Sassolini 2, Maiorano 9, Farina 5, Rebora 4, Longobardi 18, Orlandi 15, Blasi (L), Sormani 1, Talarico 6, Aina (L2), Alberti 1, Nella 1. N.e. Tkachenko, Taborelli. All. Milano.

Monviso: Battistoni 1, Malual 10, Dodson 18, Rapello 5, D’Odorico 6, Bussoli 7, Moro (L), Bridi 2, Harbin 6, Davyskiba 13, Scialanca (L2). All. Marchiaro.