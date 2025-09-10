Morto a 41 anni Paul Baccaglini, ex inviato delle Iene e presidente del Palermo

È stato trovato morto nella sua abitazione a Segrate, in provincia di Milano, Paul Baccaglini, ex inviato del programma televisivo Le Iene e per alcuni mesi presidente del Palermo Calcio nel 2017. Aveva 41 anni.

Secondo quanto trapela dalle prime indagini, si tratterebbe di un gesto estremo. A trovare il corpo sarebbe stata la compagna. Sul caso stanno indagando i Carabinieri di Milano e la Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Nato da padre americano e madre italiana, Baccaglini è cresciuto a Pittsburgh, negli Stati Uniti, prima di tornare in Italia dove si è fatto conoscere come inviato del programma Le Iene.

Conclusa l’esperienza televisiva, si è dedicato alla finanza, studiando i mercati e diventando trader. Con due soci, uno britannico e uno australiano, ha fondato il fondo commerciale attraverso il quale tentò l’acquisto del Palermo Calcio, all’epoca in Serie A.

Tuttavia, la trattativa subì continui rinvii fino al 1° luglio, quando Maurizio Zamparini, proprietario uscente del Palermo, respinse l’offerta ritenendola priva di garanzie adeguate. Baccaglini si dimise pochi giorni dopo, il 4 luglio, lasciando così la presidenza del club.